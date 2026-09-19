باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی زارعی، مدیرکل راه‌آهن استان سیستان‌وبلوچستان گفت: خبری که مبنی بر انفجار در مسیر ریلی بم - زاهدان در رسانه‌ها عنوان شده است، تکذیب می‌شود. وی تأکید کرد که هیچ واگنی دچار آتش‌سوزی نشده و برای هیچ‌کسی مشکلی ایجاد نشده و تصاویر منتشرشده تأیید نمی‌شوند.

وی در ادامه توضیح داد: «شب گذشته در پی ارائه خبری از سوی مراجع مبنی بر وجود تهدید امنیتی در مسیر زاهدان-بم، در مدت کوتاهی تردد در این مسیر متوقف شد تا بررسی‌های امنیتی انجام شوند و سپس با تأیید مراجع امنیتی مبنی بر عدم وجود تهدید امنیتی، تردد برقرار شد.»

وی با بیان اینکه هم‌اکنون تردد روان قطارها برقرار است، گفت: «وجود چنین توقف‌هایی برای بررسی‌های امنیتی به خاطر حساسیت‌های شبکه ریلی طبیعی است و هرازچندگاهی ممکن است این‌طور مواردی اتفاق بیفتد.»

از صبح امروز، رسانه‌های ضدانقلاب عنوان کردند که یک قطار باری در مسیر شورگز ـ زاهدان با بمب‌های کارگذاری‌شده در مسیر مواجه شد که در پی انفجار یکی از بمب‌ها، دو واگن قطار منفجر شدند.

منبع فارس