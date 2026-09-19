باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - اجلاسیه ۸۷ شهید هنرمند چهارمحال و بختیاری، یکی از سه اجلاسیه پایانی دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان، در سالن ورزشی شهدای دانش‌آموز شهرکرد برگزار شد.

این اجلاسیه در استقبال از کنگره ملی شهدای هنرمند کشور و با اجرای ویژه‌برنامه‌های هنری از جمله سرود، موسیقی و تئاتر همراه بود و از هنرمندان نمونه استان نیز تجلیل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، در این مراسم با اشاره به حضور خانواده‌های شهدا در دورترین و محروم‌ترین مناطق چهارمحال و بختیاری گفت: در برخی از این مناطق خانواده‌هایی هستند که دو و حتی سه شهید تقدیم کرده‌اند.

وی افزود: این ایثار و فداکاری برگرفته از اعتقادات عمیق مردم استان است و مایه افتخار است که چهارمحال و بختیاری برای دومین بار میزبان کنگره بزرگداشت شهداست.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی ابراز امیدواری کرد: ارواح مطهر شهدا عالی و متعالی و شفاعت این بزرگواران همواره شامل حال مردم باشد.

جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز در دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید استان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری ریشه در اعماق تاریخ و فرهنگ اصیل ایران‌زمین دارد و همواره دژ مستحکم دفاع از کیان کشور بوده است.

وی افزود: جوانان غیور این دیار صلابت خود را از کوه‌های سر به فلک کشیده زاگرس وام گرفته‌اند و حماسه‌های بی‌نظیری را در دوران دفاع مقدس رقم زده‌اند.

مردانی ادامه داد: تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که چگونه رزمندگان خط‌شکن استان در عملیات والفجر ۸ امواج اروندرود را شکافتند، در معبر‌های هورالعظیم و عملیات بدر ایستادگی کردند و در آتش و خون کربلای ۵ در شلمچه سینه سپر کردند تا حتی یک وجب از این خاک به دست بیگانه نیفتد.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در آن سنگرها، بختیاری‌های غیور، قشقایی‌های دلاور و فارس‌زبانان استان دوشادوش یکدیگر جنگیدند و تابلویی بی‌بدیل از انسجام ملی را به تصویر کشیدند.

وی با اشاره به عنوان دومین کنگره ملی شهدای استان افزود: بیش از ۲ هزار و ۷۵۰ شهید، سرداران و امیران نام‌آور و هزاران جانباز و آزاده، سند افتخار چهارمحال و بختیاری هستند.

مردانی افزود: برگزاری این کنگره فرصتی برای بازخوانی رشادت‌های شهدای استان، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جدید است.

وی ادامه داد: شهدا متعلق به یک مقطع خاص از تاریخ نیستند، بلکه الگو‌هایی ماندگار برای عزت، ایثار، آزادگی، مسئولیت‌پذیری و دفاع از میهن هستند و باید این الگو‌ها را با زبان امروز به نسل جوان معرفی کرد.

گفتنی است؛ اجلاسیه شهدای هنرمند، نخستین برنامه از سه اجلاسیه پایانی دومین کنگره ملی ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری است و پس از آن اجلاسیه شهدای دانش‌آموز و فرهنگی و اجلاسیه نهایی بزرگداشت شهدا برگزار خواهد شد.