رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه‌ای، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی را از اول مهرماه تا پایان سال جاری، از ساعت ۸ تا ۱۳ تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیعی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه‌ای، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی را از اول مهرماه تا پایان سال جاری، از ساعت ۸ تا ۱۳ تعیین کرد.

این بخشنامه با استناد به مقرره شماره ۶۱۰۱۱/۱۱۷۷۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ هیئت وزیران و با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و تداوم خدمت‌رسانی بدون وقفه به مردم ابلاغ شده است.

جزئیات ساعات کاری دستگاه‌ها

بر اساس این بخشنامه، ساعات آغاز و خاتمه کار تمامی واحد‌های ستادی (ملی)، استانی و بانک‌ها، به‌ترتیب ۸ صبح تا ۱۳ تعیین شده است.

ساعات کاری واحد‌های عملیاتی خدمات‌رسان، آموزشی و بهداشتی که مستقیماً به مردم خدمت ارائه می‌کنند، از جمله مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز درمانی، مطابق مصوبات هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

جبران ساعات موظفی و الزامات حضور

مابقی ساعات کار موظفی کارکنان، با پیش‌بینی تمهیدات لازم از طریق دورکاری جبران می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا پایان ساعت کاری تعیین‌شده، ارائه خدمات به مراجعان را بدون وقفه ادامه دهند.

تسهیلات برای کارکنان دارای شرایط خاص

به‌منظور حمایت از خانواده، دستگاه‌ها مکلف‌اند با شناورسازی ساعت آغاز به کار یکی از والدین دارای فرزند دانش‌آموز یا کودک زیر شش سال موافقت کنند؛ کارکنان زن سرپرست خانوار نیز مشمول این حکم هستند.

اختیارات استانداران در شرایط اضطراری

استانداران مجازند در شرایط اضطرار، به‌منظور تداوم خدمات عمومی و حفظ ایمنی کارکنان، درباره میزان حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان تصمیم‌گیری کنند.

الزامات مدیریت مصرف انرژی

تمامی دستگاه‌های اجرایی (به‌استثنای مراکز درمانی) موظف‌اند هم‌زمان با آغاز کار، وسایل گرمایشی و روشنایی را روشن و در پایان ساعت کاری نسبت به خاموش‌سازی آنها اقدام کنند.

خاموش بودن تجهیزات گرمایشی و روشنایی در ایام تعطیل الزامی بوده و استفاده از وسایل گرمایشی خارج از تأسیسات رسمی ساختمان‌های دولتی ممنوع است.

تداوم مزایای قانونی و نظارت بر اجرا

بهره‌مندی کارکنان مشمول از مزایای قانونی کاهش ساعات کاری (از جمله برای بانوان دارای شرایط خاص و افراد دارای معلولیت) در دوره اجرای این بخشنامه بلامانع است.

مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اجرای این بخشنامه، خللی در روند پاسخگویی و خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نکند.

شهرداری‌ها نیز مکلف شده‌اند متناسب با ساعات جدید، نسبت به تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

منبع: مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان اداری و استخدامی کشور

برچسب ها: دستگاه های اجرایی ، ساعت کاری
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