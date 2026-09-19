باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به پایان فصل خرید تضمینی گندم، گفت: در این دوره بیش از ۸۵ هزار تن گندم با ارزش ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان مازندرانی خریداری شده است.

او افزود: تا این لحظه حدود ۶۰ درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت شده و با توجه به تأییدیه‌های مقام عالی وزارت، انتظار می‌رود در آینده‌ای بسیار نزدیک، مابقی مبالغ نیز به حساب کشاورزان واریز گردد.

جعفری با تأکید بر اهمیت تأمین کالا‌های اساسی، وضعیت ذخایر موجود را بسیار مطلوب دانست و گفت: با توجه به تجربیات گذشته در مدیریت بحران‌های تأمین کالا، ما اکنون در شرایط بسیار خوبی قرار داریم. در حال حاضر بیش از ۶ ماه ذخیره گندم برای استان مازندران ذخیره‌سازی شده است که این امر به معنای عدم وجود هرگونه محدودیت در تأمین گندم آرد و نان خواهد بود.

او همچنین تأمین کالا‌های اساسی نظیر برنج، روغن و شکر را در استان کاملاً تضمین کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به زمان حساس سال، افزود: با توجه به اینکه در پایان روز‌های تعطیلات تابستانی هستیم و با افزایش تردد مسافران، به‌ویژه در شهرستان‌های غرب استان، آمادگی کامل جهت مدیریت توزیع آرد را داریم. ما با بهره‌گیری از دو شرکت حمل و نقل متخصص که مسئولیت تأمین آرد استان را بر عهده دارند، فرآیند توزیع را در شرایطی مطلوب و با رعایت تمام استاندارد‌های لازم پیش خواهیم برد.

او گفت: اطمینان خاطر به مردم و مسافرانی که وارد استان مازندران می‌شوند، از اولویت‌های اصلی ماست؛ چرا که زنجیره تأمین کالا‌های اساسی در استان با دقت و برنامه‌ریزی دقیق در حال اجراست.

جعفری در پایان افزود: تأمین پایدار کالا‌های اساسی و مدیریت صحیح ذخایر استراتژیک، نه تنها از نوسانات بازار جلوگیری می‌کند، بلکه با تضمین موجودی کالا در شرایط بحرانی، به تقویت اقتصاد مقاومتی و پایداری معیشت خانواده‌ها در سطح استان کمک شایانی خواهد کرد.