باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی خواستار استفاده گستردهتر از هوش مصنوعی و سامانههای خودکار در تسلیحات این کشور شد و همزمان بر افزایش تولید تسلیحات تأکید کرد.
کیم این اظهارات را در جریان بازدید از چندین شرکت صنایع دفاعی مطرح کرد. مقامهای ارشد کره شمالی و کیم یو جونگ، خواهر بانفوذ او نیز در این بازدید همراهش بودند.
تصاویر منتشرشده از سوی رسانههای دولتی کره شمالی، کیم را در حال بازدید از تأسیسات تولید پهپاد و سامانههای توپخانهای، از جمله سامانههای عظیم راکتانداز چندگانه ۶۰۰ میلیمتری نشان میدهد.
این سامانه که خارج از کره شمالی با نام «کیان-۲۵» شناخته میشود، شباهتهایی به سامانه هیمارس ساخت آمریکا دارد، اما به مرور از یک راکتانداز چندگانه متعارف فراتر رفته و عملاً بهعنوان یک پرتابگر موشک بالستیک کوتاهبرد نیز عمل میکند.
منبع: راشا تودی