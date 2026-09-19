رهبر کره شمالی بر استفاده گسترده‌تر از هوش مصنوعی و سامانه‌های خودکار در تسلیحات این کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی خواستار استفاده گسترده‌تر از هوش مصنوعی و سامانه‌های خودکار در تسلیحات این کشور شد و همزمان بر افزایش تولید تسلیحات تأکید کرد.

کیم این اظهارات را در جریان بازدید از چندین شرکت صنایع دفاعی مطرح کرد. مقام‌های ارشد کره شمالی و کیم یو جونگ، خواهر بانفوذ او نیز در این بازدید همراهش بودند.

تصاویر منتشرشده از سوی رسانه‌های دولتی کره شمالی، کیم را در حال بازدید از تأسیسات تولید پهپاد و سامانه‌های توپخانه‌ای، از جمله سامانه‌های عظیم راکت‌انداز چندگانه ۶۰۰ میلی‌متری نشان می‌دهد.

این سامانه که خارج از کره شمالی با نام «کی‌ان-۲۵» شناخته می‌شود، شباهت‌هایی به سامانه هیمارس ساخت آمریکا دارد، اما به مرور از یک راکت‌انداز چندگانه متعارف فراتر رفته و عملاً به‌عنوان یک پرتابگر موشک بالستیک کوتاه‌برد نیز عمل می‌کند.

منبع: راشا تودی

برچسب ها: کیم جونگ اون ، رهبر کره شمالی ، هوش مصنوعی
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