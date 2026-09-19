باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شامگاه شنبه ۲۸ شهریور در گفت‌وگویی تلویزیونی در پاسخ به ادعاها و فضاسازی‌های رسانه‌ای پیرامون متهم کردن نیروهای مسلح به نقض تفاهم‌نامه و موضع دستگاه دیپلماسی در این خصوص اظهار داشت: متأسفانه تمایل به خودشماتتی یکی از پیامدها و نشانه‌های جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن است. برخی واقعیت‌ها آن‌چنان آشکار است که نیاز چندانی به توضیح ندارد؛ ما با طرفی مواجه هستیم که کارنامه پیمان‌شکنی آن در طول سال‌های گذشته نه فقط برای مردم ایران، بلکه برای تمام جامعه جهانی کاملاً روشن است. خروج بی‌دلیل از برجام در سال ۲۰۱۸ — سندی که پشتوانه قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت را داشت — گواهی بر این مدعاست.

بقائی با اشاره به رفتار خصمانه طرف مقابل طی ماه‌های اخیر تصریح کرد: بی‌انصافی در حق خود و مردم است اگر تحولات را مقطعی ارزیابی کنیم و رخدادها را از یاد ببریم. در کمتر از نه ماه، جمهوری اسلامی ایران دو بار درست در حین انجام مذاکرات دیپلماتیک، هدف تعدی و تجاوز نظامی قرار گرفت؛ بنابراین مگر می‌توان واقعیت این رفتارها را کتمان کرد؟

وی در تشریح ماجرای ادعایی تعرض به سه شناور و سوءاستفاده از آن برای برهم زدن توافقات گفت: در مورد ادعای حمله به سه کشتی، اساساً جزئیات و اسناد اثبات‌شده‌ای وجود ندارد و تردیدهای جدی درباره اصل و نحوه وقوع آن مطرح است. اما حتی به فرض صحت چنین رخدادی، سندی که حاصل هفته‌ها مذاکره فشرده پس از یک جنگ خشن و پرآسیب بوده، چگونه می‌تواند با چنین بهانه‌ای کنار گذاشته شود؟ طرف‌های مقابل مدعی هستند این شناورها متعلق به سه کشور منطقه بوده‌اند؛ پرسش اینجاست که این کشورها با اشراف به بند ۵ یادداشت تفاهم و آگاهی از ناامنی مسیر جنوبی، چرا در شرایطی که ایران تمهیدات لازم برای تردد از مسیر امن را مهیا کرده بود، اجازه عبور از مسیر ناامن را دادند؟ آیا این اقدام جز با هماهنگی سنتکام صورت گرفته است؟

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان با نامتناسب خواندن واکنش آمریکا تأکید کرد: حتی در صورت بروز نقض، سازوکارهایی برای بررسی و گفت‌وگو پیش‌بینی شده بود. اینکه طرف مقابل در گام نخست تفاهم را خاتمه‌یافته بداند، محاصره دریایی را بازگرداند و تمام تعهدات خود را نقض کند، آشکارا نشان می‌دهد که این اقدام واکنشی فوق‌العاده نامتناسب بوده و واشنگتن از قبل زمینه را برای بهانه‌جویی آماده کرده بود تا از تفاهمی که منافعش را تأمین نمی‌کرد خارج شود.

سفر وزیر کشور پاکستان کاملاً در چارچوب مباحث دوجانبه انجام می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه این گفت‌وگوی تلویزیونی، در پاسخ به سوالی درباره اهداف سفر فردای وزیر کشور پاکستان به تهران و گمانه‌زنی‌ها پیرامون احتمال انتقال پیام یا طرحی مشخص از سوی آمریکا اظهار داشت: ما روابط بسیار خوب و رو به رشدی با کشور همسایه، پاکستان، داریم و به‌ویژه در چند ماه اخیر این مناسبات در همه حوزه‌ها ارتقا یافته است. مبنای سیاست ما در امتداد راهبرد همسایگی بر این بوده که از تمامی پیوندهای فرهنگی، تاریخی و مشترکات برای تحکیم مناسبات استفاده کنیم.

وی با رد وجود ابتکار عمل یا پیام ویژه در این سفر افزود: سفر وزیر کشور پاکستان کاملاً در چارچوب مباحث دوجانبه انجام می‌شود و احتمال دارد یکی از وزرای اقتصادی این کشور نیز وی را همراهی کند. هدف اصلی این سفر پیگیری تفاهمات پیشین میان دو کشور، به‌ویژه مصوبات در سطح سران است. پاکستان به عنوان طرفی که نقش میانجی را ایفا کرده، طبیعی است که از فرصت‌ها برای طرح مسائل منطقه‌ای بهره ببرد، اما تا این لحظه حامل بودن پیام خاص یا طرح مشخصی از سوی آمریکا مطرح نیست.

توقف محاصره دریایی؛ پیش‌شرط هرگونه عادی‌سازی شرایط

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن واکنشی به سه شرط اصلی اعلام‌شده از سوی تهران نشان داده است یا خیر، تصریح کرد: آنچه از سوی ایران اعلام شده، در واقع همان مطالبات و مبانی اصلی مذاکرات و تفاهم ۲۸ خرداد است که دولت آمریکا بدون هیچ دلیل موجهی به صورت یک‌جانبه از آن خارج شد. مطالبه ایران مبنی بر لغو کامل تحریم‌ها و توقف محاصره دریایی همچنان به قوت خود باقی است. مادامی که محاصره دریایی برقرار باشد، مصداق آشکار عمل تجاوزکارانه تلقی می‌شود و تا این شروط محقق نشود، سخن گفتن از پایان درگیری یا عادی‌سازی اوضاع در منطقه ممکن نخواهد بود.

لزوم اعتباربخشی به تفاهم دریایی ایران و عمان

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره جایگاه توافقات اخیر با عمان پیرامون راه‌اندازی کریدور و مسیرهای تردد ایمن در محاسبات دیپلماتیک گفت: تفاهم حاصل‌شده میان ایران و عمان به عنوان دو دولت صاحب‌ساحل در تنگه هرمز، باید از سوی تمامی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به عنوان یک فرصت واقعی نگریسته شود و محترم شمرده شود.

بقائی در پایان خاطرنشان کرد: این دو کشور ساحلی طی چند هفته مذاکرات مداوم، مختصات دقیق یک مسیر امن برای کشتیرانی تجاری را تدوین کردند و طبق برنامه‌ریزی‌ها، قرار بر این بود که خروجی این توافقات در نشست صلاله با دیگر کشورهای منطقه نیز به اشتراک گذاشته شود.