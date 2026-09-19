انصارالله یمن از حمله موشکی و پهپادی به اهداف «حساس» در ریاض و تأسیسات آرامکو در غرب عربستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیرو‌های مسلح جنبش انصارالله یمن در بیانیه‌ای به نقل از «امین حیان» سخنگوی این جنبش، اعلام کردند که با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد، اهدافی «حساس» را در ریاض هدف قرار داده‌اند.

انصارالله همچنین اعلام کرد که تأسیسات شرکت آرامکو در بندر ینبع واقع در غرب عربستان را نیز هدف قرار داده است.

هرچند این جنبش در بیانیه خود، زمان دقیق حملات را مشخص نکرد.

با این حال ساعاتی پیش، رسانه‌ها از مشاهده دود در نزدیکی فرودگاه ملک خالد ریاض خبر دادند. در ادامه، وب‌سایت ردیابی پرواز «فلایت رادار ۲۴» از اختلالات گسترده در این فرودگاه، از جمله لغو و تأخیر پرواز‌ها خبر داد.

ساکنان ریاض می‌گویند که پیش از آن صدای چیزی شبیه به انفجار را شنیده‌اند که در بخش‌هایی از پایتخت عربستان طنین‌انداز شده بود.

اندکی بعد، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که یکی از مخازن سوخت شرکت آرامکو عربستان در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ریاض دچار آتش‌سوزی شده و آتش‌نشانان در تلاش برای مهار شعله‌ها دیده شده‌اند.

منبع: الجزیره