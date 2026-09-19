بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جواد رفیعی گفت: مرزبانان پس از رصد و پایش دقیق نوار مرزی، قاچاقچیان را که قصد انتقال محموله سلاح را داشتند، شناسایی کردند که افراد مذکور با مشاهده مأموران و در مواجهه با مرزبانان، با رها کردن محموله از محل متواری شدند.
سردار رفیعی تصریح کرد: در این عملیات، ۱۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری شامل ۱۱ قبضه کلت، یک قبضه کلاش، یک قبضه نارنجک دستی و ۲ قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.
فرمانده مرزبانی استان با اشاره به اشراف اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان خاطرنشان کرد: رصد و پایش مستمر نوار مرزی و اقدامات اطلاعاتی هدفمند، زمینه شناسایی و مقابله بهموقع با عناصر و شبکههای قاچاق سلاح را فراهم کرده است.
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