باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جواد رفیعی گفت: مرزبانان پس از رصد و پایش دقیق نوار مرزی، قاچاقچیان را که قصد انتقال محموله سلاح را داشتند، شناسایی کردند که افراد مذکور با مشاهده مأموران و در مواجهه با مرزبانان، با رها کردن محموله از محل متواری شدند.

سردار رفیعی تصریح کرد: در این عملیات، ۱۴ قبضه سلاح جنگی و شکاری شامل ۱۱ قبضه کلت، یک قبضه کلاش، یک قبضه نارنجک دستی و ۲ قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی استان با اشاره به اشراف اطلاعاتی و عملیاتی مرزبانان خاطرنشان کرد: رصد و پایش مستمر نوار مرزی و اقدامات اطلاعاتی هدفمند، زمینه شناسایی و مقابله به‌موقع با عناصر و شبکه‌های قاچاق سلاح را فراهم کرده است.

منبع فراجا