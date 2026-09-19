مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و تردد روان تا سنگین در تعدادی از محورهای مواصلاتی کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: در حال حاضر در محورهای شمالی، **تردد در آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی افزود: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، محدوده مرزن‌آباد تا مبانی ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در محور هراز در مسیر جنوب به شمال، محدوده رینه و مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های شاهاندشت، گزنگ و رینه نیز شاهد ترافیک سنگین هستیم.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: همچنین در آزادراه رشت ـ قزوین، حدفاصل سه راهی سنگر تا امامزاده هاشم و محدوده شهر رودبار ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت محورهای منتهی به تهران بیان کرد: محور فیروزکوه در مسیر تهران ـ بومهن و آزادراه تهران ـ پردیس در مسیر رفت و برگشت نیز با ترافیک روان مواجه است.

محرابی‌نیا خاطرنشان کرد: در آزادراه قزوین ـ رشت و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب نیز تردد جریان دارد.

وی همچنین از مه‌گرفتگی در ارتفاعات محورهای چالوس و فیروزکوه خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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