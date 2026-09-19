باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی جادههای کشور اظهار کرد: در حال حاضر در محورهای شمالی، **تردد در آزادراه تهران ـ شمال و محور چالوس در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی ممنوع است.
وی افزود: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، محدوده مرزنآباد تا مبانی ترافیک سنگین گزارش شده است.
محرابینیا ادامه داد: در محور هراز در مسیر جنوب به شمال، محدوده رینه و مسیر شمال به جنوب در محدودههای شاهاندشت، گزنگ و رینه نیز شاهد ترافیک سنگین هستیم.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور گفت: همچنین در آزادراه رشت ـ قزوین، حدفاصل سه راهی سنگر تا امامزاده هاشم و محدوده شهر رودبار ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی با اشاره به وضعیت محورهای منتهی به تهران بیان کرد: محور فیروزکوه در مسیر تهران ـ بومهن و آزادراه تهران ـ پردیس در مسیر رفت و برگشت نیز با ترافیک روان مواجه است.
محرابینیا خاطرنشان کرد: در آزادراه قزوین ـ رشت و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب نیز تردد جریان دارد.
وی همچنین از مهگرفتگی در ارتفاعات محورهای چالوس و فیروزکوه خبر داد و از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و ترافیکی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند.