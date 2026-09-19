مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: طی پنج روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی آرام انتظار می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان، یکشنبه در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز افزایش ابر، رگبار پراکنده باران گاهی با رعد و برق را شاهد هستیم.

وی افزود: طی سه روز آینده در برخی نقاط شرق، شمال غرب و غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گردوخاک پیش بینی می‌شود.

او گفت: امشب در آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد، در بعضی ساعات افزایش ابر و افزایش باد و گاهی وزش باد شدید  را شاهد هستیم.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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