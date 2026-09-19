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تداوم پرشور اجتماعات مردمی در شب ۲۰۲ + فیلم

در شب ۲۰۲ اجتماعات مردمی، شهر قدس شاهد حضور گسترده و پرشور مردم بود؛ جمعیتی که جلوه‌ای از مشارکت گسترده شهروندان را به تصویر کشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینی‌بای با حضور در شهر قدس، از حضور گسترده مردم در شب ۲۰۲ اجتماعات خبر داد و تصاویری از غوغای جمعیت و حضور پرشور شهروندان در این مراسم را به تصویر کشید.

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