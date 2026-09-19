بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابتهای تور جهانی تنیس که به میزبانی تونس در حال برگزاری است، کسری رحمانی برابر نماینده انگلیس به میدان رفت و موفق شد با نتایج ۶ بر یک، ۲ بر ۶ و ۶ بر ۲ به پیروزی دست یافته و جواز حضور در فینال این مسابقات را به دست آورد.
در دیگر دیدار این مرحله بنجامین آمریکایی با برتری مشابه ۶ بر ۲ ورزشکاری از ایتالیا را شکست داد و به فینال راه یافت.
با این شرایط دیدار پایانی این مسابقات در شرایطی برگزار خواهد شد که کسری رحمانی برای فتح این رقابتها باید به مصاف نماینده آمریکا برود.