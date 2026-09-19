مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، گفت: تأمین نقدینگی مهم‌ترین مطالبه کارگروه تسهیل است و انتظار می‌رود شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات و رسیدگی به پرونده‌های مفتوح، همراهی بیشتری داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، درباره آخرین وضعیت واحدهای تولیدی استان و مشکلات پیش‌روی آن‌ها در گفتگو با خبرنگار ما  با اشاره به فشارهای ایجادشده بر واحدهای تولیدی در شرایط کنونی، بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی برای پشتیبانی از بخش تولید تأکید کرد.

مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان  با اشاره به کندی فرآیندهای واردات و صادرات و مشکلات تأمین مواد اولیه و نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی است و انتظار می‌رود شبکه بانکی در رسیدگی به پرونده‌های مفتوح و پرداخت تسهیلات، همکاری و همراهی بیشتری داشته باشد.

کریمی همچنین از همراهی مدیران شبکه بانکی، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی در اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تقدیر کرد و گفت: حدود ۹۵ درصد مصوبات ستاد تسهیل در استان اجرایی شده است.

مدیرکل صمت قم تأکید کرد: هرچه منابع مالی و تسهیلات سریع‌تر به واحدهای تولیدی برسد، اثرگذاری بیشتری در حفظ تولید و اشتغال خواهد داشت.

برچسب ها: موانع تولید ، صمت قم
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