باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- وحید کریمی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم، درباره آخرین وضعیت واحدهای تولیدی استان و مشکلات پیش‌روی آن‌ها در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به فشارهای ایجادشده بر واحدهای تولیدی در شرایط کنونی، بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی برای پشتیبانی از بخش تولید تأکید کرد.

مدیرکل صنعت،معدن و تجارت استان با اشاره به کندی فرآیندهای واردات و صادرات و مشکلات تأمین مواد اولیه و نقدینگی واحدهای تولیدی گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی است و انتظار می‌رود شبکه بانکی در رسیدگی به پرونده‌های مفتوح و پرداخت تسهیلات، همکاری و همراهی بیشتری داشته باشد.

کریمی همچنین از همراهی مدیران شبکه بانکی، امور مالیاتی و تأمین اجتماعی در اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تقدیر کرد و گفت: حدود ۹۵ درصد مصوبات ستاد تسهیل در استان اجرایی شده است.

مدیرکل صمت قم تأکید کرد: هرچه منابع مالی و تسهیلات سریع‌تر به واحدهای تولیدی برسد، اثرگذاری بیشتری در حفظ تولید و اشتغال خواهد داشت.