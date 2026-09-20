ترامپ بدون اعلام جزئیات بیشتر، اعلام کرد که قصد دارد با الگوبرداری از نیروی فضایی آمریکا، نیروی هوش مصنوعی هم تشکیل دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از تشکیل «نیروی هوش مصنوعی» خبر داد که شامل یک «تزار هوش مصنوعی» نیز خواهد بود؛ فردی که ترامپ او را برای نظارت بر این طرح منصوب خواهد کرد. 

ترامپ گفت این نیروی جدید با الگوبرداری از «نیروی فضایی» آمریکا تشکیل خواهد شد.

او در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «برای رشد صنعت هوش مصنوعی، من نیروی هوش مصنوعی را تشکیل می‌دهم؛ درست همان‌طور که نیروی فضایی را تشکیل دادم. در همین راستا، در آینده یک «تزار» هوش مصنوعی را هم معرفی خواهم کرد؛ فقط افراد با ضریب هوشی بالا برای این سمت درخواست دهند».

در ماه‌های اخیر، نگرانی‌هایی درباره پیشرفت هوش مصنوعی و عدم نظارت کافی بر آن مطرح شده است.

ترامپ این نگرانی‌ها را رد کرده و مخالفت با هوش مصنوعی را «یک فریب دیگر» خواند و استدلال کرد که وضع مقررات برای نظارت بر هوش مصنوعی، به این صنعت آسیب می‌زند.

او در شبکه تروث سوشال خود نوشت: «ما به هیچ وجه مانع رشد این صنعت شگفت‌انگیز نخواهیم شد. برعکس، از آن حمایت خواهیم کرد، به آن کمک خواهیم کرد و بر روند رشد آن نظارت خواهیم داشت».

ترامپ گفت استفاده‌های زیان‌بار از هوش مصنوعی را می‌توان از طریق قوانین کیفری و مدنی که در حال حاضر وجود دارد، بررسی کرد و نیازی به وضع قوانین و محدودیت‌های جدید نیست.

او همچنین هوش مصنوعی را فرصتی بزرگ توصیف کرد و گفت این فناوری می‌تواند به «انقلاب صنعتی بعدی یا اینترنت» تبدیل شود و تأثیری «احتمالاً به اندازه ۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا» داشته باشد.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که در روز‌های اخیر، شماری از مدیران برجسته صنعت هوش مصنوعی درباره سرعت توسعه این فناوری و ضرورت تقویت سازوکار‌های ایمنی هشدار داده‌اند.

«داریو آمودی» مدیرعامل شرکت آنتروپیک، اخیراً خواستار کاهش سرعت توسعه قابلیت‌های پیشرفته هوش مصنوعی شده و گفته است باید زمان بیشتری برای ایجاد تدابیر ایمنی و نظارت بر این فناوری در نظر گرفته شود. 

همچنین «سم آلتمن» مدیرعامل شرکت اوپن‌ای‌آی با حمایت از دیدگاه آمودی، گفته است که با او درباره ضرورت کنترل سرعت پیشرفت هوش مصنوعی موافق است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: هوش مصنوعی ، دونالد ترامپ
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