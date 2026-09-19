باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله نیمه‌نهایی مسابقات بین‌المللی بدمینتون سنگال علی حیاتی در دیداری که سه گیم طول کشید برابر حریف بلژیکی به میدان رفت و با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید تا با این پیروزی، جواز حضور در فینال مسابقات را کسب کند.

حیاتی فردا در دیدار نهایی برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف نماینده هند خواهد رفت.

گفتنی است این رقابت‌ها با حضور نمایندگان کشور‌های هند، مالت، پرتغال، مصر، ایران، امارات، بلژیک، استرالیا، عربستان، سریلانکا، اوکراین، سنگال، جمهوری چک، سوئیس، کرواسی، کامرون، آمریکا و لهستان برگزار می‌شود.

این مسابقات از جمله رقابت‌های بین‌المللی است که بازیکنان با حضور در آن برای کسب امتیازات و ارتقای جایگاه خود در رنکینگ جهانی به رقابت می‌پردازند