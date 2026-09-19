باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی کلانتری، دبیر دوازدهمین دوره نمایشگاه «ایراننوشت» درباره تحول صنعت نوشتافزار و نقش آن در ترویج فرهنگ ایرانی گفت: زنجیره صنایع فرهنگی قبلاً صرفاً ابزار آموزشی مانند دفتر، کیف، لوازمالتحریر و... بودند، اما از دورهای به بعد در کل جهان کارکرد فرهنگی پیدا کردند. یعنی قبلاً روی نوشتافزارها طرحی وجود نداشت و ساده بود، اما اکنون طرحها و شخصیتهای مختلف روی این محصولات درج میشود. بدین ترتیب، نماد هر کشوری روی این نوشتافزارها درج شد.
کلانتری با بیان اینکه به مرور درج نمادهای فرهنگی بر روی محصولات تبدیل به الگو میشود و محدود به نوشتافزارها نمیشود، افزود: زنجیره صنایع فرهنگی از یک ایده شروع و بعد سناریو برای آن نوشته میشود، تا قهرمان خلق شود. بعد این قهرمان تبدیل به کتاب داستان، یا انیمیشن، بازی و... میشود، تا آن شخصیت بین بچهها جا بیفتد. در مرحله بعد آن شخصیت روی محصولات مختلف درج و تجاریسازی صورت میگیرد. کودک نیز در حین استفاده از کالاهای فرهنگی، با قهرمان داستان همذاتپنداری و الگوگیری میکند.
دبیر نمایشگاه «ایراننوشت» در پاسخ به این پرسش که کارکرد زنجیره صنایع فرهنگی در این برهه کنونی که با مشکلات اقتصادی روبهرو هستیم، چیست؟ در کدام حلقه تولید یا توزیع میخواهد هزینهها را بکاهد؟ گفت: هدف مجمع ایرانی - اسلامی «ایراننوشت» گفتمانسازی استفاده از صنایع فرهنگی است. این نمایشگاه با این هدف برگزار شد که بگوید محصولات ایرانی وجود دارد و از تنوع کمی و کیفی زیادی برخوردار است.
وی ادامه داد: از آنجایی که بسیاری از نمایشگاهها زمینه ورود مستقیم تولیدکنندگان را فراهم میکند، محصولات با عرضه مستقیم به دست مصرفکننده میرسد و قیمتها نیز مناسبسازی میشود. یعنی در نمایشگاه خبری از کالاهای لوکس و گران قیمت نیست. نوشتافزارهای ما نهتنها به دست مصرفکنندگان داخلی میرسد، بلکه حتی به کشورهایی همچون اروپا و هلند صادر میشود. اگر برای ورود مواد اولیه همین محصولات مشکل نداشتیم، قابلیت صادراتی تمام انواع نوشتافزارها وجود داشت و اکنون برخی محصولات صادر میشود.