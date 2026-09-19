دبیر دوازدهمین دوره نمایشگاه «ایران‌نوشت» گفت: نوشت‌افزار‌های ما نه‌تنها به دست مصرف‌کنندگان داخلی می‌رسد، بلکه حتی به کشور‌هایی همچون اروپا و هلند صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی کلانتری، دبیر دوازدهمین دوره نمایشگاه «ایران‌نوشت» درباره تحول صنعت نوشت‌افزار و نقش آن در ترویج فرهنگ ایرانی گفت: زنجیره صنایع فرهنگی قبلاً صرفاً ابزار آموزشی مانند دفتر، کیف، لوازم‌التحریر و... بودند، اما از دوره‌ای به بعد در کل جهان کارکرد فرهنگی پیدا کردند. یعنی قبلاً روی نوشت‌افزار‌ها طرحی وجود نداشت و ساده بود، اما اکنون طرح‌ها و شخصیت‌های مختلف روی این محصولات درج می‌شود. بدین ترتیب، نماد هر کشوری روی این نوشت‌افزار‌ها درج شد. 

کلانتری با بیان اینکه به مرور درج نماد‌های فرهنگی بر روی محصولات تبدیل به الگو می‌شود و محدود به نوشت‌افزار‌ها نمی‌شود، افزود: زنجیره صنایع فرهنگی از یک ایده شروع و بعد سناریو برای آن نوشته می‌شود، تا قهرمان خلق شود. بعد این قهرمان تبدیل به کتاب داستان، یا انیمیشن، بازی و... می‌شود، تا آن شخصیت بین بچه‌ها جا بیفتد. در مرحله بعد آن شخصیت روی محصولات مختلف درج و تجاری‌سازی صورت می‌گیرد. کودک نیز در حین استفاده از کالا‌های فرهنگی، با قهرمان داستان همذات‌پنداری و الگوگیری می‌کند.

 

 

دبیر نمایشگاه «ایران‌نوشت» در پاسخ به این پرسش که کارکرد زنجیره صنایع فرهنگی در این برهه کنونی که با مشکلات اقتصادی رو‌به‌رو هستیم، چیست؟ در کدام حلقه تولید یا توزیع می‌خواهد هزینه‌ها را بکاهد؟ گفت: هدف مجمع ایرانی - اسلامی «ایران‌نوشت» گفتمان‌سازی استفاده از صنایع فرهنگی است. این نمایشگاه با این هدف برگزار شد که بگوید محصولات ایرانی وجود دارد و از تنوع کمی و کیفی زیادی برخوردار است.

وی ادامه داد: از آنجایی که بسیاری از نمایشگاه‌ها زمینه ورود مستقیم تولیدکنندگان را فراهم می‌کند، محصولات با عرضه مستقیم به دست مصرف‌کننده می‌رسد و قیمت‌ها نیز مناسب‌سازی می‌شود. یعنی در نمایشگاه خبری از کالا‌های لوکس و گران قیمت نیست. نوشت‌افزار‌های ما نه‌تنها به دست مصرف‌کنندگان داخلی می‌رسد، بلکه حتی به کشور‌هایی همچون اروپا و هلند صادر می‌شود. اگر برای ورود مواد اولیه همین محصولات مشکل نداشتیم، قابلیت صادراتی تمام انواع نوشت‌افزار‌ها وجود داشت و اکنون برخی محصولات صادر می‌شود.

برچسب ها: نوشت افزار ایرانی اسلامی ، محصولات داخلی ، صادرات
خبرهای مرتبط
رونمایی ازنوشت افزار ایرانی اسلامی در خسروشاه
تنها ۲۰ درصد تولیدکنندگان مرتبط با محصولات کودک و نوجوان به شخصیت حاج قاسم سلیمانی پرداخته اند
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
خالی بودن ۷۰ درصد ظرفیت صحافی‌های کشور/ امکان صادرات نوشت افزار به کشور‌های دیگر وجود دارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شایعات درباره وضعیت سلامت امیر نوری تکذیب شد/ آخرین وضعیت نوری پس از تصادف
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت ٢ همکار متعهد حوزه فنی
لیلی عاج: خلاقیت و ایده، معیار اصلی ارزیابی آثار جشنواره فیلم ۱۰۰ بود
استقبال ۶۰۷ هزار مخاطب و فروش ۷۵ میلیاردی سینما در هفته گذشته
پارسی‌جان؛ صدای تازه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی/ نشان پارسی‌جان به گنجور رسید
فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای ذهن فیلمساز را برای ایده‌پردازی تربیت می‌کند
نگاه هیسپان تی‌وی به تحولات جهان «سیاه و سفید» نیست
حمید ابراهیمی در «سرباز کوچک امام» نقش پزشک را بازی می‌کند
«مردی دیگر» پیوندی متفاوت میان رستم و رهبر شهید انقلاب است
«لبیک یا خامنه‌ای»؛ شعار هفته دفاع مقدس / رسانه‌ها نمره «الف» گرفتند
آخرین اخبار
نوشت‌افزار‌های ایرانی به اروپا هم صادر می‌شود
پارسی‌جان؛ صدای تازه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی/ نشان پارسی‌جان به گنجور رسید
پاسداری از زبان فارسی، وظیفه تک‌تک ماست
استقبال ۶۰۷ هزار مخاطب و فروش ۷۵ میلیاردی سینما در هفته گذشته
شایعات درباره وضعیت سلامت امیر نوری تکذیب شد/ آخرین وضعیت نوری پس از تصادف
ضرورت بازتعریف رابطه ایرانیان خارج از کشور با ایران
پرونده پانزدهمین جشنواره فیلم ۱۰۰ با معرفی برگزیدگان بسته شد
نگاه هیسپان تی‌وی به تحولات جهان «سیاه و سفید» نیست
مجموعه پویانمایی «نبرد هرمز»؛ روایتی از ایستادگی ایرانیان در برابر استعمار
لیلی عاج: خلاقیت و ایده، معیار اصلی ارزیابی آثار جشنواره فیلم ۱۰۰ بود
فیلم ۱۰۰ ثانیه‌ای ذهن فیلمساز را برای ایده‌پردازی تربیت می‌کند
«لبیک یا خامنه‌ای»؛ شعار هفته دفاع مقدس / رسانه‌ها نمره «الف» گرفتند
پیام تسلیت رئیس رسانه ملی در پی درگذشت ٢ همکار متعهد حوزه فنی
«مردی دیگر» پیوندی متفاوت میان رستم و رهبر شهید انقلاب است
حمید ابراهیمی در «سرباز کوچک امام» نقش پزشک را بازی می‌کند
«میرم مدرسه»؛ نخستین رادیو تئاتر تلویزیونی زنده ایران از «ایران‌صدا» روی آنتن می‌رود
فروش ۷۵ میلیارد تومانی سینما‌های کشور/ «خانوم والده» پرمخاطب شد
تدارک شبکه نسیم برای مهر؛ از «دیکته شب» تا «نسیم آوا» و «یادتونه»
تلاش معاونت استان‌های رسانه ملی ثابت نگه داشتن نرخ بودجه برای استفاده از ظرفیت‌های استان است + فیلم
باندبازی‌های سینما نمی‌گذارد جوانان مستعد وارد حرفه بازیگری شوند + فیلم