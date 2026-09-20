سخنگوی انصارالله می‌گوید رزمندگان این جنبش در پاسخ به حملات عربستان، ریاض و تأسیسات آرامکو در بندر ینبع را با موشک و پهپاد هدف قرار داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله یمن اعلام کرد که این گروه شمار زیادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد را به سمت ریاض، پایتخت عربستان و همچنین تأسیسات شرکت آرامکو در بندر ینبع واقع در غرب عربستان شلیک کرده است.

سخنگوی انصارالله تصریح کرد که این حملات در واکنش به «تلاش‌های جنایتکارانه» عربستان برای هدف قرار دادن صنعا، پایتخت یمن با استفاده از «تاکتیک‌های مشابه داعش» انجام شده است.

 او همچنین ادعا‌های عربستان درباره هدف قرار دادن غیرنظامیان از سوی رزمندگان یمنی را «بی‌اساس» خواند.

یحیی سریع می‌گوید که هر دو حمله با موفقیت انجام شده و افزود انصارالله به هدف قرار دادن نیرو‌ها و تجهیزات عربستان بر اساس رویکرد «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید در برابر تشدید» ادامه خواهد داد.

عصر امروز رسانه‌ها گزارش دادند که ستون‌هایی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض مشاهده شده و در ادامه، پرواز‌های این فرودگاه متوقف شده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که یکی از مخازن سوخت شرکت آرامکو عربستان در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ریاض دچار آتش‌سوزی شده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: انصارالله یمن ، تاسیسات آرامکو ، حمله پهپادی
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