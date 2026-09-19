باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر مهری رئیس امور آب شهرستان پلدختر در این باره ابراز داشت: با توجه به مراجعات و مکاتبات متعدد اهالی روستای خرسدر با استانداری، فرمانداری و شرکت آب منطقه‌ای لرستان، و بر اساس مصوبات مدیریت بحران شهرستان و شورای پدافند غیرعامل این شرکت، عملیات لایروبی مسیل طبیعی روستا از روز شنبه ۲۸ شهریورماه سال جاری آغاز شد.

اکبر مهری افزود: این عملیات با هدف بازگشایی مسیر آب، تثبیت و اصلاح بستر و حریم رودخانه، عبور ایمن سیلاب و محافظت از روستا در برابر مخاطرات سیلاب، توسط بیل زنجیری شرکت پیمانکاری سیباسازان خرم وابسته به شرکت آب منطقه‌ای لرستان در بازه‌ای به طول ۵۰۰ متر و عرض ۱۰ متر در حال اجراست که پیش‌بینی می‌شود عملیات لایروبی تا پایان شهریورماه به اتمام برسد.

رئیس امور آب شهرستان پلدختر در ادامه بیان کرد: همچنین بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و حکم مورخ ۱۴ شهریورماه مرجع قضایی، تصرفات و ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در بستر مسیل طبیعی خرسدر به مساحت ۷۰۰ مترمربع آزادسازی شد و بستر رودخانه به وضعیت سابق اعاده گردید. با اجرای این اقدامات، ظرفیت عبور حجمی سیلاب در مسیل افزایش یافته است.

لازم به ذکر است بر اساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۷۹ هیئت وزیران، بستر رودخانه‌ها، مسیل‌های طبیعی و سایر مجاری آبی جزو انفال و متعلق به حکومت اسلامی است و وزارت نیرو به نمایندگی از حکومت اسلامی، در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌های طبیعی برای لایروبی، کسب انتفاع، حفاظت و بهره‌برداری دارای حقوق ارتفاقی است.

منبع: روابط عمومی آب منطقه‌ای لرستان