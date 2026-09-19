باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان از آغاز برنامهریزی گسترده برای تولید ۱۰ میلیون اصله نهال در نهالستانهای این استان خبر داد؛ طرحی که قرار است با تکیه بر ظرفیتهای موجود در بخش نهالکاری، زمینه توسعه پوشش گیاهی و اجرای طرحهای جنگلکاری و احیای منابع طبیعی را فراهم کند.
نجفی با اشاره به اهمیت تولید نهال متناسب با شرایط اقلیمی لرستان اظهار کرد: در این برنامه، گونههای مختلف جنگلی متناسب با مناطق سردسیر و گرمسیر استان پیشبینی شده است تا نهالهای تولیدشده بر اساس شرایط آبوهوایی و ظرفیتهای هر منطقه مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: انتخاب گونههای مناسب برای هر منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است و تلاش میشود نهالهایی تولید و کشت شوند که بیشترین سازگاری را با شرایط محیطی داشته باشند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با بیان اینکه توسعه پوشش گیاهی یکی از محورهای مهم در حفاظت از منابع طبیعی است، ادامه داد: تولید گسترده نهال میتواند ظرفیت مناسبی برای اجرای طرحهای جنگلکاری، توسعه فضای سبز، احیای عرصههای آسیبدیده و تقویت پوشش گیاهی در نقاط مختلف استان ایجادکند.
نجفی تأکید کرد: برنامه تولید ۱۰ میلیون اصله نهال با بهرهگیری از ظرفیت نهالستانهای استان دنبال میشود و گونههای جنگلی سردسیر و گرمسیر، متناسب با شرایط مناطق مختلف لرستان، در این طرح مورد توجه قرار خواهند گرفت.
به گفته وی، توسعه نهالستانها و افزایش تولید نهال، علاوه بر تأمین نیاز طرحهای منابع طبیعی، میتواند نقش مهمی در افزایش سرانه فضای سبز، مقابله با تخریب پوشش گیاهی و تقویت پایداری زیستمحیطی استان داشته باشد.