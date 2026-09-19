باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- بیش از دویست شب از حضور مستمر جمعی از هنرمندان متعهد و توانمند قم در «موکب هنر و رسانه»در تقاطع صدوقی و فردوسی میگذرد؛ موکبی که از نخستین روزهای هجوم دشمن، قلم و هنر خود را به میدان آورد تا روایتگر ایستادگی مردمی باشد که شبهای دشوار را به صبح رساندند.
در این جمع، شماری از بهترینهای هنر این مرز و بوم حضور دارند؛ هنرمندانی که هنر را نه صرفاً حرفه، بلکه مسئولیتی برای روایت حقیقت میدانند.
«موکب هنر و رسانه» تنها پاتوق گردهمایی هنرمندان نیست؛ سنگری است برای روایت مقاومت، ثبت لحظههای ایستادگی و زنده نگه داشتن حماسه مردمی که در روزهای سخت، پای ایران ایستادند. اینجا هنرمند، تماشاگر تاریخ نیست؛ خودش بخشی از تاریخ است.
هنرمندان حاضر در این موکب با شعار «انا علی العهد»، بر ادامه مسیر روایتگری و ایستادگی تا تحقق پیروزی نهایی تأکید دارند.