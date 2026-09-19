فرمانده سپاه الیگودرز از توزیع بیش از دو هزار بسته نوشت‌افزار در آستانه سال تحصیلی جدید میان دانش‌آموزان این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - سرهنگ شیخی، فرمانده سپاه الیگودرز، با اشاره به اجرای طرح‌های حمایتی در آستانه بازگشایی مدارس اظهار کرد: بیش از دو هزار بسته کامل نوشت‌افزار با هدف کمک به دانش‌آموزان و حمایت از خانواده‌های نیازمند در سطح شهرستان الیگودرز توزیع خواهد شد.

وی افزود: ارزش هر یک از این بسته‌ها حدود دو میلیون تومان است و اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان برای آغاز سال تحصیلی در آن‌ها پیش‌بینی شده است تا دانش‌آموزان با آرامش و انگیزه بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.

فرمانده سپاه الیگودرز با بیان اینکه حمایت از حوزه تعلیم و تربیت یکی از اولویت‌های مهم در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ همدلی و کمک مؤمنانه انجام می‌شود و تلاش شده است تا بخشی از دغدغه خانواده‌ها در تأمین لوازم‌التحریر دانش‌آموزان کاهش یابد.

سرهنگ شیخی خاطرنشان کرد: مشارکت خیران، نهادهای مردمی و گروه‌های جهادی نقش مهمی در اجرای این طرح داشته و توزیع بسته‌های نوشت‌افزار تا پیش از آغاز سال تحصیلی در مناطق مختلف شهرستان انجام خواهد شد.

 

 

برچسب ها: لوازم التحریر ، لرستان
خبرهای مرتبط
اهدای ۳۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر در سراوان
توزیع بیش از ۴۵ هزار بسته نوشت افزار در بین دانش آموزان لرستانی
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران مطرح شد؛
وزارت ارشاد کاغذ دولتی در اختیار تولیدکنندگان لوازم التحریر قرار نمی‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قاچاقچی خودرو در لرستان حدود هفت میلیارد تومان جریمه شد
۹۰ درصد فرآیند هوشمندسازی سرویس مدارس خرم‌آباد انجام شد
آغاز عملیات لایروبی و آزادسازی مسیل طبیعی روستای خرسدر پلدختر
آخرین اخبار
آغاز عملیات لایروبی و آزادسازی مسیل طبیعی روستای خرسدر پلدختر
۹۰ درصد فرآیند هوشمندسازی سرویس مدارس خرم‌آباد انجام شد
قاچاقچی خودرو در لرستان حدود هفت میلیارد تومان جریمه شد
ورشو بروجرد؛ چکش‌هایی که دوباره به صدا درمی‌آیند