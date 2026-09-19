باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سرهنگ شیخی، فرمانده سپاه الیگودرز، با اشاره به اجرای طرحهای حمایتی در آستانه بازگشایی مدارس اظهار کرد: بیش از دو هزار بسته کامل نوشتافزار با هدف کمک به دانشآموزان و حمایت از خانوادههای نیازمند در سطح شهرستان الیگودرز توزیع خواهد شد.
وی افزود: ارزش هر یک از این بستهها حدود دو میلیون تومان است و اقلام مورد نیاز دانشآموزان برای آغاز سال تحصیلی در آنها پیشبینی شده است تا دانشآموزان با آرامش و انگیزه بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
فرمانده سپاه الیگودرز با بیان اینکه حمایت از حوزه تعلیم و تربیت یکی از اولویتهای مهم در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی است، تصریح کرد: این اقدام در راستای ترویج فرهنگ همدلی و کمک مؤمنانه انجام میشود و تلاش شده است تا بخشی از دغدغه خانوادهها در تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان کاهش یابد.
سرهنگ شیخی خاطرنشان کرد: مشارکت خیران، نهادهای مردمی و گروههای جهادی نقش مهمی در اجرای این طرح داشته و توزیع بستههای نوشتافزار تا پیش از آغاز سال تحصیلی در مناطق مختلف شهرستان انجام خواهد شد.