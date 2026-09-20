باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه می‌گوید که عربستان ممکن است به دلیل حملات از یمن به کمک‌های نظامی نیاز داشته باشد و ترکیه آماده است در چارچوب پیمان دفاعی مکه، به این کشور کمک کند.

فیدان در گفت‌و‌گو با شبکه «ان‌تی‌وی» ترکیه گفت: «ما شاهد حملات بسیار جدی علیه عربستان هستیم. ممکن است عربستان به ویژه درباره برخی مسائل فنی، نیاز‌های نظامی داشته باشد. ما برای تأمین این نیاز‌ها مشکلی نخواهیم داشت».

وزیر خارجه ترکیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت که «قابل قبول نیست که عربستان وارد جنگ آمریکا و ایران شود، زیرا ریاض تمایلی به پیوستن به این درگیری ندارد». او همچنین بدون ارائه جزئیات گفت پیشنهاد‌هایی برای پایان دادن به درگیری‌ها به همه طرف‌ها ارائه شده است.

فیدان گفت: «ابتکار‌های زیادی وجود دارد، اما طرف‌ها باید آنها را بپذیرند. پیشنهاد‌های جدیدی مطرح شده و امیدوارم آنها را بپذیرند. در غیر این صورت، بحران تا یک نقطه قابل تحمل بود، اما پیامد‌های اقتصادی آن اکنون از حد قابل تحمل فراتر رفته است».

توافق مشترک بین عربستان، ترکیه و پاکستان «توافق دفاعی مکه» نام دارد. این توافق ماه گذشته امضا شد و بر اساس آن، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.

انصارالله یمن در هفته‌های اخیر اعلام کرده که در چارچوب سیاست «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید در برابر تشدید» به حملات عربستان پاسخ داده و بر این اساس، تاسیسات نظامی عربستان، زیرساخت‌های انرژی و کشتی‌رانی آن را هدف قرار داده است.

اخیرا گزارش شده است که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درخواست‌های عربستان برای دریافت حمایت نظامی در مقابله با انصارالله را رد کرده است. خبرگزاری رویترز هفته گذشته گزارش داد که محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان از ترامپ خواسته برای مقابله با انصارالله کمک نظامی و حملات مستقیم آمریکا علیه این گروه را در نظر بگیرد. اما طبق گزارش سه منبع مطلع، ترامپ با انجام حملات آمریکا علیه انصارالله موافقت نکرده و در عوض پیشنهاد اشتراک‌گذاری اطلاعات و کمک در تعیین اهداف را داده است.

منبع: رویترز