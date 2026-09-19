بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در واکنش به ادعای فرمانده سنتکام منبی بر اینکه نیروهای سنتکام خروج بیش از یک میلیارد بشکه نفت خام را از خلیج فارس پشتیبانی کردهاند، عنوان کرد: فرافکنی و ادعای کاذب و مضحک فرمانده سنتکام درباره اسکورت نفتکشها و خروج یک میلیارد بشکه نفت ظرف دو ماه گذشته، بیش از آنکه یک واقعیت باشد یک عملیات روانی شکست خورده برای روحیه دادن به نیروهای خسته و فرسوده ارتش تروریست آمریکا در منطقه و توجیه هزینههای گزاف مالی و جانی آمریکا در منطقه است، و نمیتواند واقعیت خروج ارتش متجاوز آن کشور از منطقه را تغییر درد.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تصریح کرد: ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیروهای مسلح قدرتمند ایران است.