سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح با مضحکانه خواندن ادعای فرمانده سنتکام درباره اسکورت نفتکش‌ها و خروج یک میلیارد بشکه نفت ظرف دو ماه گذشته، تصریح کرد: ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح در واکنش به ادعای فرمانده سنتکام منبی بر اینکه نیرو‌های سنتکام خروج بیش از یک میلیارد بشکه نفت خام را از خلیج فارس پشتیبانی کرده‌اند، عنوان کرد: فرافکنی و ادعای کاذب و مضحک فرمانده سنتکام درباره اسکورت نفتکش‌ها و خروج یک میلیارد بشکه نفت ظرف دو ماه گذشته، بیش از آنکه یک واقعیت باشد یک عملیات روانی شکست خورده برای روحیه دادن به نیرو‌های خسته و فرسوده ارتش تروریست آمریکا در منطقه و توجیه هزینه‌های گزاف مالی و جانی آمریکا در منطقه است، و نمی‌تواند واقعیت خروج ارتش متجاوز آن کشور از منطقه را تغییر درد.

سخنگوی ارشد نیرو‌های مسلح تصریح کرد: ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران است.

برچسب ها: تنگه هرمز ، آمریکا
خبرهای مرتبط
عبور کابل‌های داده از تنگه هرمز مشروط به موافقت ایران شد
سرلشکر رضایی: آماده‌تر از گذشته هستیم؛ شروطمان را به میانجیگران اعلام کرده‌ایم
پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به اتهام‌های بی‌اساس سخنگوی کاخ سفید علیه ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سردار ابن‌الرضا: زحمات شهید شمخانی در حوزه دفاعی ثمر داده است
عبور کابل‌های داده از تنگه هرمز مشروط به موافقت ایران شد
بقائی: نقض تفاهم به بهانه حمله به سه کشتی، سناریویی از پیش طراحی‌شده بود
سرلشکر رضایی: آماده‌تر از گذشته هستیم؛ شروطمان را به میانجیگران اعلام کرده‌ایم
پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به اتهام‌های بی‌اساس سخنگوی کاخ سفید علیه ایران
رئیس‌جمهور؛ شنونده همه دیدگاه‌ها/ رقبا نیز می‌توانند در حل مسائل کشور نقش داشته باشند
عراقچی: در خاورمیانه امنیت پایدار نمی‌تواند از بیرون منطقه دیکته شود
تشریح دستاورد‌های اجلاس بریکس از سوی رئیس‌جمهور/ تأکید بر تأمین کالا‌های اساسی و بهبود معیشت مردم
سردار شکارچی: ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران است
آخرین اخبار
تشریح دستاورد‌های اجلاس بریکس از سوی رئیس‌جمهور/ تأکید بر تأمین کالا‌های اساسی و بهبود معیشت مردم
سردار شکارچی: ابتکار عمل در تنگه هرمز همچنان در دست نیرو‌های مسلح قدرتمند ایران است
رئیس‌جمهور؛ شنونده همه دیدگاه‌ها/ رقبا نیز می‌توانند در حل مسائل کشور نقش داشته باشند
بقائی: نقض تفاهم به بهانه حمله به سه کشتی، سناریویی از پیش طراحی‌شده بود
عبور کابل‌های داده از تنگه هرمز مشروط به موافقت ایران شد
سرلشکر رضایی: آماده‌تر از گذشته هستیم؛ شروطمان را به میانجیگران اعلام کرده‌ایم
پاسخ سخنگوی وزارت امور خارجه به اتهام‌های بی‌اساس سخنگوی کاخ سفید علیه ایران
عراقچی: در خاورمیانه امنیت پایدار نمی‌تواند از بیرون منطقه دیکته شود
سردار ابن‌الرضا: زحمات شهید شمخانی در حوزه دفاعی ثمر داده است
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
ابطحی: آمریکا و اسرائیل مجبورند مسئله قدرت موشکی ایران را بپذیرند
جشن سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع) امشب در میادین
اعتقادی به دوگانه‌سازی جنگ و سازش نداریم/ انتخابات شوراها امسال برگزار می‌شود
پاسخ عراقچی به پیام همتای فرانسوی: اشک تمساح بس است آقای بارو
طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در اولویت کاری نمایندگان مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها – شنبه ۲۸ شهریور
وتوی چین و روسیه به نفع ایران نشان از افول یک‌جانبه‌گرایی آمریکا دارد