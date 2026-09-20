نخست‌وزیر اسلواکی حمایت از اوکراین را «ریختن بنزین روی آتش» دانست و گفت برخی کشورهای غربی تلاش دارند این جنگ را به درگیری روسیه و ناتو تبدیل کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رابرت فیکو، نخست‌وزیر اسلواکی می‌گوید برخی سیاستمداران غربی پس از ناکامی در شکست روسیه در جنگ اوکراین، به دنبال ایجاد درگیری میان ناتو و روسیه هستند.

فیکو که از مدت‌ها پیش روابط نزدیک با روسیه را حفظ کرده و با ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین مخالفت می‌کند، تاکید کرد که اروپا بیش از هر زمان دیگری به وقوع یک جنگ گسترده ناشی از جنگ اوکراین نزدیک شده است. 

نخست وزیر اسلواکی در پیام ویدیویی خود گفت: «ما با خطری مرگبار مواجه هستیم» و افزود غرب با حمایت از اوکراین در حال «ریختن بنزین روی آتش» است؛ حمایتی که به گفته او تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

فیکو در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفت: «ناکامی تلاش‌ها برای نابودی روسیه از طریق جنگ در اوکراین باعث شده است برخی سیاستمداران غربی به این نتیجه برسند که اگر این هدف از طریق ارتش اوکراین و حمایت کامل از آن محقق نشد، پس باید تمام تلاش‌ها برای ایجاد درگیری میان ناتو و روسیه انجام شود».

او گفت جنگ در اوکراین، جنگ اسلواکی یا ناتو نیست، و در عین حال افزود: «اسلواکی سربازان خود را برای جنگیدن بر اساس یک بهانه ساختگی اعزام نخواهد کرد».

پیش از این، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه مدعی شده بود که روسیه کارزار حملات ترکیبی خود علیه اروپا را تشدید کرده است. 

دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان نیز روز پنجشنبه ادعا کرد که روسیه قصد دارد حملات ترکیبی پهپادی و موشکی علیه کشور‌هایی که از اوکراین حمایت می‌کنند، انجام دهد.

منبع: رویترز

برچسب ها: ائتلاف ناتو ، اسلواکی ، روسیه و اوکراین
خبرهای مرتبط
لهستان عملیات پیشگیرانه هوایی را آغاز کرد
پوتین: تقویت سه‌گانه هسته‌ای روسیه اولویت مطلق است
تلگراف: پهپاد‌های فوق پیشرفته روسیه تهدیدی جدی برای ناتو هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مشاهده شعله‌های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه ریاض
انصارالله از حمله به اهداف «حساس» در ریاض خبر داد
انفجار در دیرالزور سوریه جان ۱۱ نفر را گرفت
پروازهای فرودگاه ملک خالد ریاض متوقف شد
محسن رضایی: تهدید‌های ترامپ نتیجه‌ای نخواهد داشت
بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی درباره دیدار روبیو با وزیر خارجه این کشور
ضبط کارت خبرنگاران «سی‌ان‌ان» و «ام‌اس‌ناو» پس از ممنوعیت ورود به کاخ سفید
رئیس یونیفل بر انتقال مسئولیت‌ها پیش از خروج از خاک لبنان تأکید کرد
حمله روسیه به یک کشتی باری و یک نفتکش ارتش اوکراین
شهادت سه فلسطینی دیگر در نوار غزه/ فرزند مدیرکل وزارت بهداشت غزه در میان شهدا
آخرین اخبار
اسلواکی: جنگ‌طلبان غربی تلاش می‌کنند روسیه و ناتو را به درگیری بکشانند
ترکیه: عربستان ممکن است به کمک‌های نظامی نیاز داشته باشد
سخنگوی انصارالله: ریاض و تأسیسات آرامکو در غرب عربستان را هدف قرار دادیم
ترامپ از تشکیل «نیروی هوش مصنوعی» در آمریکا خبر داد
انصارالله از حمله به اهداف «حساس» در ریاض خبر داد
کیم جونگ اون خواستار استفاده بیشتر از هوش مصنوعی در تسلیحات کره شمالی شد
محسن رضایی: تهدید‌های ترامپ نتیجه‌ای نخواهد داشت
ضبط کارت خبرنگاران «سی‌ان‌ان» و «ام‌اس‌ناو» پس از ممنوعیت ورود به کاخ سفید
رئیس یونیفل بر انتقال مسئولیت‌ها پیش از خروج از خاک لبنان تأکید کرد
پروازهای فرودگاه ملک خالد ریاض متوقف شد
انفجار در دیرالزور سوریه جان ۱۱ نفر را گرفت
مشاهده شعله‌های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه ریاض
بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی درباره دیدار روبیو با وزیر خارجه این کشور
شهادت سه فلسطینی دیگر در نوار غزه/ فرزند مدیرکل وزارت بهداشت غزه در میان شهدا
حمله روسیه به یک کشتی باری و یک نفتکش ارتش اوکراین
توقف فعالیت فرودگاه لوکزامبورگ به‌ دلیل مشاهده پهپادها
لهستان عملیات پیشگیرانه هوایی را آغاز کرد
شمار قربانیان حمله به مقر پلیس در پاکستان به ۳۱ نفر رسید
کره شمالی وضعیت هسته‌ای خود را «برگشت‌ناپذیر» خواند
آمریکا مجوز فروش تجهیزات ارتقای پدافند هوایی به اوکراین را صادر کرد
ای‌بی‌سی نیوز: حملات ایران خسارت سنگینی به پایگاه‌های آمریکا وارد کرده است
قطعی سراسری برق، کوبا را بار دیگر در خاموشی فرو برد
گزارش بلومبرگ درباره حمله به مدرسه میناب/ کارکنان پنتاگون همان روز متوجه مسئولیت آمریکا شدند
رئیس جمهور آمریکا از توافقی درباره گرینلند خبر داد
ترامپ قانون تحریم‌ها علیه روسیه و ایران را امضا کرد
وتوی بازی سیاسی آمریکا در شورای امنیت