باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رابرت فیکو، نخست‌وزیر اسلواکی می‌گوید برخی سیاستمداران غربی پس از ناکامی در شکست روسیه در جنگ اوکراین، به دنبال ایجاد درگیری میان ناتو و روسیه هستند.

فیکو که از مدت‌ها پیش روابط نزدیک با روسیه را حفظ کرده و با ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین مخالفت می‌کند، تاکید کرد که اروپا بیش از هر زمان دیگری به وقوع یک جنگ گسترده ناشی از جنگ اوکراین نزدیک شده است.

نخست وزیر اسلواکی در پیام ویدیویی خود گفت: «ما با خطری مرگبار مواجه هستیم» و افزود غرب با حمایت از اوکراین در حال «ریختن بنزین روی آتش» است؛ حمایتی که به گفته او تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

فیکو در این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفت: «ناکامی تلاش‌ها برای نابودی روسیه از طریق جنگ در اوکراین باعث شده است برخی سیاستمداران غربی به این نتیجه برسند که اگر این هدف از طریق ارتش اوکراین و حمایت کامل از آن محقق نشد، پس باید تمام تلاش‌ها برای ایجاد درگیری میان ناتو و روسیه انجام شود».

او گفت جنگ در اوکراین، جنگ اسلواکی یا ناتو نیست، و در عین حال افزود: «اسلواکی سربازان خود را برای جنگیدن بر اساس یک بهانه ساختگی اعزام نخواهد کرد».

پیش از این، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه مدعی شده بود که روسیه کارزار حملات ترکیبی خود علیه اروپا را تشدید کرده است.

دونالد تاسک، نخست‌وزیر لهستان نیز روز پنجشنبه ادعا کرد که روسیه قصد دارد حملات ترکیبی پهپادی و موشکی علیه کشور‌هایی که از اوکراین حمایت می‌کنند، انجام دهد.

منبع: رویترز