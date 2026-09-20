باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اصغر مدیر روستا مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از بازی‌های دوستانه با روسیه و ازبکستان در فیفا دی اظهار کرد: این‌ها بازی‌های سنتی هستند و کمک آن چنانی هم به ما نمی‌کنند. ما خیلی با این تیم‌ها بازی کردیم و روسیه و ازبکستان تیم‌های درجه یکی در آسیا نیستند. به نظرم ما باید با تیم‌های قوی‌تر بازی کنیم. البته مشکلات مربوط به انتخاب بازی دوستانه را می‌دانیم.

فدراسیون فوتبال توانایی تدارک بازی دوستانه قوی را ندارد

او افزود: به نظرم فدراسیون فوتبال توانایی ندارد تا بازی دوستانه قوی برای تیم ملی فوتبال تدارک ببیند و از آن طرف، هیچ کدام از تیم‌های قدرتمند حاضر به انجام بازی دوستانه با ما نیستند. به هر جهت بازی‌های نیستند که چیزی را به ما اضافه کنند. البته همین که بازی دوستانه‌ای داریم و بازیکنان در فیفا دی بازی انجام می‌دهند، خیلی خوب است.

فدراسیون فوتبال خودش و کادر فنی تیم ملی را توجیه می کند

مدیر روستا درباره اینکه قلعه نویی با وجود عدم نتیجه گیری در جام جهانی در تیم ملی فوتبال ماندنی شد، گفت: حال و روز فدراسیون فوتبال ما مشخص و عیان است. فرصت دادن به یک مربی به خصوص سرمربی تیم ملی فوتبال در چند سال کار بسیار خوبی است، اما ما در این زمینه از آن طرف بام داریم زمین می‌افتیم یعنی اینکه فرصت را جایی داریم می‌دهیم که قبلا این اتفاق افتاده و کارنامه مشخص است. اصل ماجرا در جام جهانی رخ داد که متاسفانه ما از گروهمان بالا نیامدیم و بزرگ نمایی در این زمینه صورت گرفت و فدراسیون فوتبال دارد هم خودش و هم کادر فنی را توجیه می‌کند.

امیدوارم سرمربی تیم ملی تغییراتی در کادر فنی اش بدهد

مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال بیان کرد: امیدوارم سرمربی تیم ملی فوتبال تغییراتی در کادرش بدهد، چون این همان کادری هست که بازی هایش و رفتار تاکنیکی اش مشخص است. به نظرم الان که فرصتی در اختیار قلعه نویی گذاشتند چقدر خوب است که ایشان تغییراتی در تاکنیک تیمی ایجاد کند و جوانگرایی هم در دستور کار قرار بدهد. به نظرم آقایان خواهان این هستند که با همین نسل اتفاقی را رقم بزنند. من فکر می‌کنم با همان تیم جام جهانی پا به مسابقات جام ملت‌های آسیا بگذاریم.

حضور مغانلو و علیپور در جام جهانی کار اشتباهی بوده است

مدیر روستا درباره اینکه در لیست تیم ملی فوتبال همان نفرات قبلی دعوت شدند و تغییر آن چنانی در این لیست دیده نمی‌شود، گفت: شهریار مغانلو با آن اتفاقاتی که افتاد و به جام جهانی دعوت شد، عدم حضورش در لیست جدید نشان داد که دعوتش به جام جهانی کار اشتباهی بوده است و نباید این اتفاق برایش رخ می‌داد. حتی علی علیپور هم همین طور بود. البته وقتی حاج صفی به تیم ملی فوتبال دعوت می‌شود باید روزبه چشمی هم حضور داشته باشد.

لیست تیم ملی نشان دهنده کج سلیقگی کادر فنی است

او ادامه داد: روزبه چشمی با وجود اینکه مصدوم بود به جام جهانی برده شد، اما الان که بازی می‌کند به تیم ملی دعوتش نمی‌کنند و این همان کج سلیقگی در کادر فنی تیم ملی فوتبال است و یا شاید چیز‌های دیگری را لحاظ می‌کنند و باید خودشان جواب بدهند. اینکه بازیکنانی که مصدوم بودند و به جام جهانی دعوت شدند و الان در تیم ملی نیستند، جای حرف و حدیث وجود دارد. الان تیم ملی فوتبال ما با همان فرمان جلو می‌رود و این موضوع نشان می‌دهد که سرمربی تیم ملی می‌خواهد با همین نسل یک جام بگیرد، اما این اتفاق نمی‌افتد.

اتفاق خوبی در جام ملت های آسیا نمی افتد

مدیرروستا خاطر نشان کرد: بازی استقلال و السد نشان داد که جوانگرایی که توام با تعصب و تاکنیک باشد برابر تیمی که پا به سن گذاشته باشد غلبه می‌کند. تیم السد مقابل استقلال حکایت همین تیم ملی فوتبال ایران را داشت که بازیکنان پا به سن گذاشته و کند داشت. اما دیدیم که استقلال با بازیکنان جوانی که داشت در سرعت دادن به بازی چقدر خوب عمل کرد و بازی خوبی به نمایش گذاشت. به هر جهت اتفاق خوبی برای جام ملت‌های آسیا رقم نمی‌خورد.



مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال درباره اینکه به نظرش تیم ملی در جام ملت‌های آسیا موفق نمی‌شود، گفت: اگر قلعه نویی بازیکنان پابه سن گذاشته را کنار می‌گذاشت و جوانان را می‌آورد و به آنها میدان می‌داد، جای امیدواری بود.

الان وقت ایثار قلعه نویی در تیم ملی فوتبال است

او درباره اینکه گفته می‌شود مبلغ قرارداد قلعه نویی ۱۵ میلیارد تومان برای هر ماه خواهد بود، بیان کرد: الان قلعه نویی باید ایثار کند. آن موقع در جام جهانی جای ایثار نبوده است که این مربی گفته بود که من ایثار کردم. به نظرم قلعه نویی تا جام ملت‌های آسیا نباید یک ریالی هم بگیرد، چون فرصت دوباره به او دادند و ۲ بار به جام ملت‌های آسیا رفته و ناکام بوده است و این سومین حضورش در این رقابت‌ها هست. الان زمان ایثارگری ایشان هست که بدون یک ریال دریافتی به جام ملت‌ها برود و چنانچه تیم ملی را قهرمان کرد به جای ۹۰ میلیارد تومان ۱۸۰ میلیارد تومان به او بدهند.

قلعه نویی در صورت قهرمانی در جام ملت ها ۱۸۰میلیارد تومان بگیرد

مدیر روستا درباره اینکه فدراسیون فوتبال بیان کرده که قلعه نویی شرط مالی نگذاشته و قراردادش را سفید امضا کرده است، گفت: به طور حتم در قرارداد سفید امضا متممی هست بابت اینکه تیم ملی را قهرمان کند. من می‌گویم که الان این فرصت برای قلعه نویی هست که ایثار کند و به همه ثابت کند که این کار را کرده است و یک ریالی نگیرد و به جام ملت‌های آسیا برود و اگر تیم ملی قهرمان شد به جای ۹۰ میلیارد تومان ۱۸۰ میلیارد تومان به او بدهند و همه هم راضی هستند.

دعوت بیرانوند مشمول به سربازی به تیم ملی فوتبال ایرادی ندارد

او درباره اینکه بیرانوند با وجود اینکه باید به خدمت سربازی برود به تیم ملی فوتبال دعوت شده است، گفت: ایرادی ندارد که بیرانوند به سربازی برود و از آن طرف به تیم ملی فوتبال دعوت شود. به هر حال بیرانوند به یک تیم نظامی می‌رود و فوتبال را کنار نگذاشته است که نتواند در تیم ملی حضور پیدا کند.