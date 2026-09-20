باشگاه پرسپولیس پیشنهاد تیم قطری برای جذب محمد عمری را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می شود یکی از تیم های قطری خواهان جذب محمد عمری بازیکن پرسپولیس شده است و پیشنهاد خود را به سرخپوشان پایتخت داده است، اما این موضوع تکذیب شد.

طبق پیگیری های صورت گرفته از باشگاه پرسپولیس مشخص شد که هیچ پیشنهاد رسمی از سوی باشگاه‌های خارجی، چه از قطر و چه از سایر کشورها، برای جذب محمد عمری به باشگاه پرسپولیس ارائه نشده است.

با توجه به این موضوع، بحث جدایی عمری از پرسپولیس و حضور این بازیکن در فوتبال خارج از ایران نیز در شرایط فعلی صحت ندارد و عمری همچنان در جمع سرخپوشان به کار خود ادامه خواهد داد.