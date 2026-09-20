علت عدم دعوت شهریار مغانلو مهاجم تراکتور به تیم ملی فوتبال مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که لیست اولیه  تیم ملی فوتبال برای ۲ بازی دوستانه با تیم‌های ملی روسیه و ازبکستان اعلام شد که  نام شهریار مغانلو در بین نفرات دعوت شده به اردوی جدید تیم ملی فوتبال قرار ندارد.  

 با توجه به حضور شهریار مغانلو  در جام جهانی و همچنین گلزنی وی در هفته‌های ابتدایی در ترکیب تراکتور غیبتش در لیست تیم ملی فوتبال  کمی عجیب به نظر می‌رسید.

با پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد مغانلو از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی است و به همین دلیل در بازی‌های آخر تراکتور با درد در ترکیب این تیم به میدان رفته است. براین اساس  این بازیکن شرایط حضور در اردوی تیم ملی را نداشت و قرار است فعلا زیر نظر کادر پزشکی تراکتور به تمرین بپردازد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، شهریار مغانلو
خبرهای مرتبط
آغاز تمرینات تیم ملی برای دیدار با ازبکستان و روسیه
گذری به لیست تیم ملی فوتبال؛
جوانگرایی در تفکرات قلعه نویی جایی ندارد
چگونه به حلقه یاران ژنرال بپیوندیم/ کلید قلب قلعه نویی در اختیار شجاع و احسان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تیم فوتبال امید ایران ۰-۰ امید چین/ صدرنشینی نهایی گروه به بازی آخر کشید+ فیلم
فاطمه صادقی به مرحله رده بندی رفت
واکنش باشگاه پرسپولیس به احتمال لژیونر شدن عمری
اولین طلا به سامورایی‌ها رسید
سه داور ایرانی تیراندازی با تفنگ در بازی‌های آسیایی قضاوت می‌کنند
برگزاری ۲ بازی دوستانه در دستور کار پرسپولیسی‌ها
با همین نسل مسن می‌خواهند یک جام بگیرند/ الان وقت ایثار قلعه نویی است
حسین عبدی: چین علاقمند به تساوی مقابل ایران بود/ می‌توانستیم به گل برسیم
پشت پرده غیبت شهریار مغانلو در لیست تیم ملی فوتبال
برد راحت راکت‌به‌دستان ایران مقابل پاکستان در گام نخست
آخرین اخبار
جرایم سنواتی فدراسیون‌ها شامل بخشودگی خواهد شد
سعید دقیقی سرمربی نساجی شد
صدیقی رئیس کمیته توسعه و بازاریابی ووشو آسیا شد
اولین مدال کاروان ایران در سبد بسکتبال نشست
هر سه مبارز ایران درMMA از دور رقابت‌ها حذف شدند
حسین عبدی: چین علاقمند به تساوی مقابل ایران بود/ می‌توانستیم به گل برسیم
داوری: باید بسکتبال ایران را به شرایط بهتری برگردانیم+فیلم
سرمربی والیبال ساحلی ایران: برای کسب خوشرنگ‌ترین مدال در ناگویا می‌جنگیم
سحر نجفی: امیدواریم به عنوان تیم اول گروه صعود کنیم
تیم فوتبال امید ایران ۰-۰ امید چین/ صدرنشینی نهایی گروه به بازی آخر کشید+ فیلم
اولین طلا به سامورایی‌ها رسید
پشت پرده غیبت شهریار مغانلو در لیست تیم ملی فوتبال
شروع تیم ملی والیبال ساحلی با پیروزی مقابل مالدیو
کوبل داوری زنان و مردان هندبال ایران در ژاپن
نجمه خدمتی: از عملکردم راضی نیستم/ میزبانی ژاپنی‌ها خوب نیست+ فیلم
برد راحت راکت‌به‌دستان ایران مقابل پاکستان در گام نخست
با همین نسل مسن می‌خواهند یک جام بگیرند/ الان وقت ایثار قلعه نویی است
فاطمه صادقی به مرحله رده بندی رفت
واکنش باشگاه پرسپولیس به احتمال لژیونر شدن عمری
خیری‌نیا: برای آرین استحمامی آرزوی موفقیت داریم
دهقان در تایم تریل انفرادی سیزدهم شد
قاسمی و عباسی از صعود به فینال بازماندند
سه داور ایرانی تیراندازی با تفنگ در بازی‌های آسیایی قضاوت می‌کنند
برگزاری ۲ بازی دوستانه در دستور کار پرسپولیسی‌ها
صعود علی حیاتی به فینال مسابقات بین‌المللی بدمینتون سنگال
دورتموند صدرنشین ماند + فیلم
کسری رحمانی به فینال صعود کرد
مسابقات زیر ۱۷ سال دختران کافا/ دختران نوجوان ایران مقابل ازبکستان پیروز شدند
برایتون ۳ - ۰ آرسنال/ غول کشی مرغ‌های دریایی ادامه دارد + فیلم
نساجی و حسینی به پایان همکاری رسیدند