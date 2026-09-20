علت عدم دعوت شهریار مغانلو مهاجم تراکتور به تیم ملی فوتبال مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که لیست اولیه تیم ملی فوتبال برای ۲ بازی دوستانه با تیم‌های ملی روسیه و ازبکستان اعلام شد که نام شهریار مغانلو در بین نفرات دعوت شده به اردوی جدید تیم ملی فوتبال قرار ندارد.

با توجه به حضور شهریار مغانلو در جام جهانی و همچنین گلزنی وی در هفته‌های ابتدایی در ترکیب تراکتور غیبتش در لیست تیم ملی فوتبال کمی عجیب به نظر می‌رسید.

با پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد مغانلو از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی است و به همین دلیل در بازی‌های آخر تراکتور با درد در ترکیب این تیم به میدان رفته است. براین اساس این بازیکن شرایط حضور در اردوی تیم ملی را نداشت و قرار است فعلا زیر نظر کادر پزشکی تراکتور به تمرین بپردازد.