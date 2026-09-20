مأموران انتظامی شهرستان بیرجند موفق به کشف خودروی سرقتی شده و بیش از ۵۱ کیلوگرم تریاک نیز در سربیشه کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ شکوهی راد فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: در پی اعلام سرقت یک دستگاه خودروی پراید در سطح شهرستان بیرجند، بررسی و پیگیری موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران قرار گرفت.

او افزود: مأموران یگان فوریت ۱۱۰ هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، خودروی مورد نظر را در یکی از محلات مشاهده کردند که با انجام اقدامات پلیسی خودرو را متوقف و سارق آن دستگیر شد.

سرهنگ شکوهی راد با اشاره به اینکه خودروی کشف شده تحویل مالباخته شد، از شهروندان خواست به منظور پیشگیری از سرقت، وسایل نقلیه خود را به لوازم ایمنی مناسب مجهز کنند.

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همچنین سرهنگ میرزایی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سربیشه با اشراف اطلاعاتی محل تردد خودروی قاچاقچی مواد مخدر درمحور‌های فرعی و آلوده شهرستان شناسایی و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او ادامه داد: مأموران سواری پژو ۴۰۵ متهم را مشاهده و با علائم هشدار دهنده به راننده خودرو دستور ایست دادند که راننده خودرو به محض مشاهده مأموران از محل متواری شد که با اقدامات پلیسی خودرو متوقف و در ادامه نیز یک دستگاه سواری پژو که خودروی حامل مواد مخدر را اسکورت می‌کرد شناسایی و توقیف شد.

سرهنگ میرزائی با بیان اینکه مأموران در بازرسی از سواری پژو، مقدار ۵۱ کیلو و ۸۷۰ گرم تریاک کشف کردند عنوان کرد: در این رابطه ۲ دستگاه خودرو توقیف و ۳ متهم دستگیر که متهمان دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند

منبع: خبرگزاری پلیس