باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قاسمی نماینده شنا ایران، در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر آزاد مردان با ثبت زمان ۵۱:۸۶ به کار خود در این ماده پایان داد.

با توجه به نتایج ثبت‌شده در مرحله مقدماتی، قاسمی در جمع فینالیست‌های این ماده قرار نگرفت و به این ترتیب رقابت او در ۱۰۰ متر آزاد بازی‌های آسیایی به پایان رسید.

هومر عباسی دیگر نماینده شنای ایران، در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر کرال پشت مردان به آب زد و زمان ۵۶:۶۲ را به ثبت رساند.

با توجه به نتایج مرحله مقدماتی، هومر عباسی با وجود اینکه پنجاه متر ابتدایی را به عنوان یکی از پیشتازان سپری کرد در نهایت موفق به قرار گرفتن در جمع فینالیست‌های ماده ۱۰۰ متر کرال پشت نشد و با قرار گرفتن در رده پانزدهم مرحله‌ی مقدماتی، رقابت او در این ماده از بازی‌های آسیایی به پایان رسید.