\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0627\u0646\u062f\u0627\u0646\u0627 \u062f\u0647\u0642\u0627\u0646 \u062f\u0648\u0686\u0631\u062e\u0647 \u0633\u0648\u0627\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0627\u062f\u0647 \u062a\u0627\u06cc\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0644 \u0627\u0646\u0641\u0631\u0627\u062f\u06cc \u0632\u0646\u0627\u0646\u060c \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u00a0\u06f2\u06f4 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u06a9\u0648\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u06f4\u06f1:\u06f0\u06f5 \u0631\u06a9\u0627\u0628 \u0632\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647 \u0633\u06cc\u0632\u062f\u0647\u0645 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.