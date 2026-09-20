باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بدرقه نماینده اسکیت بُرد ایران اعزامی به بازیهای آسیایی آیچی–ناگویا عصر امروز (شنبه) در محل فدراسیون برگزار شد.
در این مراسم، حسین خیرینیا رییس فدراسیون اسکیت ضمن عرض سلام و خیرمقدم به حاضران اظهار داشت: در دو ماه اخیر برنامههای مختلفی را در رشتههای گوناگون در دستور کار فدراسیون داشتهایم به طوری که اردوها و مسابقات متعددی را برگزار کردهایم.
وی افزود: امروز برای تنها نماینده اسکیت بُرد ایران در این مسابقات آرزوی موفقیت داریم. امیدوارم نماینده کشورمان بتواند در این رقابتها عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و با تمام توان برای موفقیت و سربلندی ایران تلاش کند.
رییس فدراسیون اسکیت با اشاره به اهمیت توسعه اسکیت بُرد تصریح کرد: اسکیت بُرد از آنجایی که یک رشته المپیکی است، به دنبال جذب مربی خارجی هستیم تا بتوانیم در مسیر توسعه و پیشرفت این رشته، شرایط بهتری را برای ورزشکاران فراهم کنیم.
خیرینیا ادامه داد: خوشبختانه اسکیت بُرد در نگاه آحاد مردم از جایگاه ویژهای برخوردار است و این موضوع مسئولیت ما را برای برنامهریزی و سرمایهگذاری بیشتر در این رشته دوچندان میکند.
وی همچنین با اشاره به رویدادهای پیشروی فدراسیون گفت: پس از بازیهای آسیایی، بازیهای جهانی پاراگوئه را در پیش داریم که در این مسابقات دو نماینده از ایران، امیرمهدی یاحقی و یسنا حقنظری، حضور خواهند داشت.
رییس فدراسیون اسکیت در پایان ضمن قدردانی از حمایتهای مجموعه ورزش کشور تصریح کرد: تشکر ویژهای از مجموعه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک، دارم که طی این مدت نگاه ویژهای به رشته اسکیت داشتهاند و از این رشته نیز حمایت کردهاند.