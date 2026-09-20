باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - آبشار لندی که در نزدیکی روستای لندی (بخش میانکوه، شهرستان اردل) واقع شده است، با ارتفاع ۴۰ متر و عرض تاج ۳ متر، از پدیدههای دائمی و چشمنواز طبیعت این منطقه به شمار میرود. این آبشار با سرریز شدن آب به رودخانه بازفت، نقشی حیاتی در اکوسیستم منطقه و در نهایت رسیدن آب به مخزن سد کارون ۴ ایفا میکند.
مسیر پیادهروی از روستای لندی به سمت آبشار، از جمله جذابترین مسیرهای طبیعتگردی در استان است که علاوه بر مناظر بکر، امکان تجربه فرهنگ بومی و معاشرت با ایل بختیاری و مشاهده چادرهای آنها را نیز فراهم میکند.
با توجه به اقلیم گرمسیری منطقه، اوایل بهار بهترین زمان برای بازدید از این جاذبه طبیعی است.
این آبشار که در فاصله تقریبی ۲۰۰ کیلومتری شهرکرد قرار دارد، پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری پایدار در جنوب استان دارد.