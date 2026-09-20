باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حسینعلی حاجی دلیگانی نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره دلیل مخالفت دولت با طرح مقابله با نفوذ گفت: تصور دولت این است که با تصویب این قانون، تعداد قابل‌توجهی از عناصر دولت اخراج خواهند شد چون افرادی در داخل دولت هستند که کار نفوذی‌ها را انجام می‌دهند.

نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس اضافه کرد: ازجمله این افراد، کسانی هستند که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم حضور داشته‌اند و اکنون نیز در دولت فعلی حضور دارند بنابراین آنچه این افراد انجام می‌دهند، همان چیزی است که عاملان نفوذ و یا کسانی که نفوذ را در کشور دنبال می‌کنند و در جهت تأمین منافع و اجرای فرامین آنها هستند یعنی همان غربی‌هایی که به‌دنبال استحاله و عادی‌سازی و یا همان نرمالیزاسیون مسائل کشور هستند؛ لذا از این بابت باید به دولت حق داد.

نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس اظهار کرد: با تصویب این قانون، کسانی که اقداماتی انجام می‌دهند که مصداق فعل افراد نفوذی است، مجرم شناخته می‌شوند و طبیعتاً با آنها برخورد خواهد شد و از این پس نیز جلوی نفوذ آنها گرفته خواهد شد لذا از این بابت است که به‌دنبال آن هستند که این قانون به تصویب نرسد.

این نماینده مجلس درباره اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی براینکه قوه قضاییه ایراداتی به طرح مقابله با نفوذ داشته است، بیان کرد: نه قوه قضاییه در این موضوع جایگاهی دارد و نه دولت؛ هر دو باید تابع قانون باشند. قانون‌گذار و تعیین‌کننده ریل در کشور، مجلس شورای اسلامی است و هر آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب کند و شورای نگهبان عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی را اعلام کند، تکلیف و وظیفه دولت و قوه قضاییه این است که آن را اجرایی کنند.

حاجی دلیگانی تصریح کرد: نمایندگان دولت و قوه قضاییه در جلسات بودند، اما اگر قوه قضاییه و یا دولت لایحه می‌دادند، بسیار بهتر بود و حالا که خودشان کوتاهی کرده‌اند و وظیفه‌شان را انجام نداده‌اند می‌خواهند به مجلس بگویند چرا شما می‌خواهید وظیفه‌ای که برعهده ما بوده و ما انجام نداده‌ایم را انجام دهید.

نایب‌رئیس اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره زمان پایان یافتن بررسی طرح مقابله با نفوذ در مجلس گفت: چند ماده دیگر باقی مانده است که البته ما پیشنهاداتی داریم تا اگر ابهامی در آنها وجود دارد، رفع شود و نیازی نباشد که طرح به کمیسیون بازگردد، اما اگر مجلس به این نتیجه برسد که طرح به کمیسیون بازگردد، هر ماده‌ای که به کمیسیون ارجاع شود، بلافاصله اصلاح خواهد شد و گزارش آن ارائه می‌شود و مجدداً در دستور صحن قرار می‌گیرد البته مهم این است که اکنون این موضوع در دستور صحن قرار دارد.