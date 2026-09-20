باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره بر ارزش فرهنگی فرش دستباف در کنار ارزش اقتصادی آن تأکید کرد و گفت: فرش تنها یک کالای تجاری نیست، بلکه حامل فرهنگ و هنر یک منطقه است و همین ویژگی میتواند ارزش افزوده قابل توجهی برای آن ایجاد کند.
ملک محمد قربانپور به کاهش محسوس صادرات فرش کشور در سالهای گذشته، یکی از دلایل این مسئله را متناسب نبودن روند فعالیتهای این حوزه با تغییرات بازارهای جهانی عنوان کرد و گفت: در تولید فرش باید متناسب با تغییراتی که در دنیا اتفاق میافتد، تولید را تغییر دهیم، زیرا تولید محصول صرفا بر اساس بازارشناسی کافی نیست و ضرورت دارد پس از شناخت بازار برای بازارسازی نیز برنامه داشته باشیم.
وی با اشاره به تفاوت صادرات مواد خام و محصولات دارای ارزش افزوده، افزود: زمانیکه یک محصول خام صادر میشود، بخش محدودی از ظرفیتهای اقتصادی کشور فعال میشود، اما در محصولی مانند فرش، زنجیره گستردهای از فعالیتها از تولید نخ و رنگرزی گرفته تا بافت، طراحی، فروش و تجارت درگیر میشوند.
مدیرکل سازمان تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری افزود: در حال حاضر حدود ۱۷۷ هزار بیمهشده فعال قالیباف در کشور وجود دارد که از این تعداد، ۴۱۴۳ نفر مربوط به استان است، همچنین حدود ۷ هزار نفر از قالیبافان در استان طی سالهای گذشته به مرحله بازنشستگی رسیدهاند.