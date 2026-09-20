شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور پرشور مردم شهر دیباج در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صدای جمعیت مردم ولایتمدار و انقلابی شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان استان سمنان، طنین غیرت است و حضور پرشور مردم در مراسم «شب‌های اقتدار» روایتی تازه از شکوه یک شهر است که با ایمان و اراده بنا شده است. مردمانی که به عشق میهن اسلامی بیش از دویست شبانه روز است که خیابان‌ها را رها نکردند و تصویری از ایستادگی و مقاومت را به نمایش گذاشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - سمنان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب ، تجمع ها
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار لرستان؛
سوگواری مردم انقلابی شهر گراب در رثای شهادت رهبر انقلاب اسلامی + فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
مراسم عزاداری قائد امت اسلام در هریس + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار لرستان؛
مراسم سوگواری آقای شهید ایران در مسجدجامع گراب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مردم انقلابی دیباج همچنان در سنگر ایستادگی و مقاومت شب‌های اقتدار + فیلم
آخرین اخبار
مردم انقلابی دیباج همچنان در سنگر ایستادگی و مقاومت شب‌های اقتدار + فیلم
زوجین همچنان در انتظار پرداخت وام ازدواج
گلایه اهالی کرج از قطعی مکرر برق
جلوه‌ای از ایستادگی و مقاومت مردم انقلابی ماهدشت در قرار‌های شبانه + عکس
برگزاری تجمعات مردمی «میثاق با ولایت» در صالح آباد + عکس
حضور مردم دیباج؛ روایت تکرار نشدنی شب‌های اقتدار و مقاومت
گلایه خریداران خودروی اطلس GL از تاخیر در تحویل
تجمع بزرگ مردم انقلابی خوی در خونخواهی از رهبر شهید انقلاب + عکس