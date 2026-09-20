شهروندخبرنگار ما فیلمی از حضور پرشور مردم شهر دیباج در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - صدای جمعیت مردم ولایتمدار و انقلابی شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان استان سمنان، طنین غیرت است و حضور پرشور مردم در مراسم «شب‌های اقتدار» روایتی تازه از شکوه یک شهر است که با ایمان و اراده بنا شده است. مردمانی که به عشق میهن اسلامی بیش از دویست شبانه روز است که خیابان‌ها را رها نکردند و تصویری از ایستادگی و مقاومت را به نمایش گذاشتند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - سمنان

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