باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - ارسلان شکری مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی گفت:در حال حاضر حدود ۵۱۰ کیلومتر پروژه راه روستایی در نقاط مختلف استان در دست اجراست که تکمیل آن‌ها نقش مهمی در تسهیل تردد، ارتقای دسترسی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل مناطق روستایی خواهد داشت.

وی افزود:توسعه راه‌های روستایی یکی از محورهای مهم برنامه‌های عمرانی استان است و اقدامات گسترده‌ای برای بهبود دسترسی روستاها در حال اجراست.

وی افزود: آذربایجان‌غربی حدود ۸ هزار و ۲۴ کیلومتر راه روستایی دارد که تاکنون نزدیک به ۵ هزار کیلومتر از این مسیرها آسفالت شده است. برنامه‌ریزی برای توسعه و تکمیل مسیرهای باقی‌مانده نیز با جدیت دنبال می‌شود.

شکری با اشاره به افزایش شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته گفت: این شاخص طی سال‌های اخیر از حدود ۷۸ درصد به ۸۱.۸۲ درصد رسیده که نشان‌دهنده شتاب مناسب طرح‌های توسعه راه‌های روستایی در استان است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین از اجرای ۳۷۹ کیلومتر پروژه راه روستایی با استفاده از ظرفیت‌های مشارکتی خبر داد و گفت: بهره‌گیری از توان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، صنایع، معادن و خیرین، یکی از رویکردهای مؤثر برای سرعت‌بخشی به توسعه راه‌های روستایی است و این ظرفیت با حمایت مدیریت ارشد استان در حال گسترش است.

شکری درباره اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری راه‌های روستایی نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۵ قرارداد به طول ۲۵۵ کیلومتر در زمینه نگهداری و روکش راه‌های روستایی اجرا شد و در سال جاری نیز ۱۵ قرارداد به طول ۱۵۸ کیلومتر در دستور کار قرار گرفته است.

وی استفاده از قیر تهاتری و منابع مکمل را از دیگر ابزارهای مؤثر برای تسریع اجرای پروژه‌ها دانست و افزود: تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین منابع می‌تواند زمینه توسعه گسترده‌تر شبکه راه‌های روستایی استان را فراهم کند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی در پایان تأکید کرد: توسعه راه‌های روستایی نقش مهمی در رونق اقتصاد روستا، حمایت از بخش کشاورزی، بهبود دسترسی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان مناطق روستایی دارد و این مسیر با حمایت دولت، استاندار آذربایجان‌غربی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با قوت ادامه خواهد یافت.