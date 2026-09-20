کارشناس بازار سرمایه گفت: در شرایط فعلی، توجه به ارزندگی سهام در تصمیم‌های خرید و فروش اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سرمایه‌گذاران بهتر است پیش از معامله، وضعیت سودآوری شرکت، گزارش‌های مالی، میزان فروش، نرخ محصولات، شرایط صنعت و چشم‌انداز کلی اقتصاد را بررسی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - پدرام روتیها کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: توصیه اصلی به سهامداران، به‌ویژه سرمایه‌گذاران خرد، پرهیز از تصمیم‌گیری هیجانی است. فروش شتاب‌زده صرفاً به دلیل مشاهده چند تابلو منفی، ممکن است باعث شود سهامدار از بازار خارج شود و پس از بازگشت تقاضا، امکان جبران زیان یا استفاده از رشد بازار را از دست بدهد.

او افزود: از سوی دیگر، مثبت بودن برخی دارایی‌ها مانند صندوق‌های طلا و افزایش نرخ دلار نیز نباید به تنهایی مبنای ورود عجولانه به این بازار‌ها قرار گیرد. هر سرمایه‌گذاری باید متناسب با میزان ریسک‌پذیری، افق زمانی، نیاز به نقدینگی و ترکیب دارایی‌های خود تصمیم‌گیری کند و از تمرکز بیش از اندازه بر یک بازار یا یک صنعت پرهیز داشته باشد.

روتیها ادامه داد: در شرایط فعلی، توجه به ارزندگی سهام در تصمیم‌های خرید و فروش اهمیت بیشتری پیدا کرده است. سرمایه‌گذاران بهتر است پیش از معامله، وضعیت سودآوری شرکت، گزارش‌های مالی، میزان فروش، نرخ محصولات، شرایط صنعت و چشم‌انداز کلی اقتصاد را بررسی کنند و صرفاً بر اساس شایعات یا صف‌های خرید و فروش تصمیم نگیرند.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: همچنین می‌توان بخشی از تمرکز را به سهامی اختصاص داد که در جریان رشد اخیر بازار کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و از نظر بنیادی، ظرفیت جبران عقب‌ماندگی خود را دارند.

او تأکید کرد: البته منظور از سهام جامانده، هر نماد کم‌رشدی نیست؛ بلکه باید شرکت‌هایی مدنظر قرار گیرند که ضمن برخورداری از بنیاد مناسب، به دلایل موقتی یا کمبود نقدینگی از حرکت کلی بازار عقب مانده‌اند.

* گفتنی است، مطلب بالا یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش سهام محسوب نمی‌شود.*

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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