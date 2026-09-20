باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ دومین دوره مسابقات قهرمانی دستجات آزاد اسکیت کراس کشور در بخش آقایان و بانوان با حضور ورزشکاران، مربیان، خانوادهها و علاقهمندان به این رشته طی دو روز به میزبانی استان اصفهان برگزار شد؛ رقابتهایی که با هدف انتخابی تیم ملی نیز انجام گرفت و نمایندگان کرمان در آن حضور داشتند.
امیررضا آشورماهانی، رئیس هیئت اسکیت استان کرمان، با حضور در محل برگزاری این مسابقات از نزدیک شاهد رقابت اسکیتسواران بود و با ورزشکاران کرمانی شرکتکننده و خانوادههای آنان دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این خصوص اظهار کرد: حضور ورزشکاران در رویدادهای ملی اهمیت زیادی دارد و تلاش ما این است که با حضور در کنار ورزشکاران و خانوادههای آنان، ضمن قدردانی از زحماتشان، انگیزه و روحیه مضاعفی برای ادامه مسیر رقابت و قهرمانی ایجاد کنیم.
نخستین میدان، نخستین مدال
آشورماهانی با اشاره به موفقیت کیمیا علمدار گفت: این ورزشکار نوجوان کرمانی در نخستین تجربه حضور خود در مسابقات کشوری اسکیت کراس، عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و توانست در رده سنی نوجوانان مقام سوم کشور و مدال ارزشمند برنز را کسب کند.
رئیس هیئت اسکیت استان کرمان این موفقیت را نشانهای از ظرفیت و استعداد ارزشمند ورزشکاران استان در رشته اسکیت کراس دانست و افزود: کسب مدال در نخستین میدان کشوری، اتفاقی امیدوارکننده برای کیمیا علمدار است و میتواند سرآغاز افتخارات بیشتری برای این ورزشکار نوجوان در میادین ملی باشد.
وی با قدردانی از تلاش کیمیا علمدار، خانواده او و مربیاش سعیدی خاطرنشان کرد: این مدال حاصل تلاش و همدلی یک تیم سهنفره شامل ورزشکار، خانواده و مربی است و حمایت خانواده و زحمات مربی در کنار پشتکار خود ورزشکار، در رسیدن به این موفقیت نقش مؤثری داشته است.
کرمان پای کار استعدادهای اسکیت
آشورماهانی با اشاره به حضور پررنگ اسکیتسواران کرمانی در این رویداد ملی تصریح کرد: حضور نمایندگان استان در مسابقات کشوری نشاندهنده ظرفیت و استعداد ارزشمند کرمان در رشته اسکیت کراس است و باید با تداوم حمایت، زمینه رشد و پیشرفت این ورزشکاران فراهم شود.
وی گفت: مسابقات کشوری فقط محل رقابت برای کسب مدال نیست، بلکه فرصتی برای تجربهاندوزی، شناسایی استعدادها و قرار گرفتن ورزشکاران در مسیر رشد حرفهای است و حضور در چنین رویدادهایی میتواند به ارتقای سطح فنی و انگیزشی ورزشکاران کمک کند.
رئیس هیئت اسکیت استان کرمان با قدردانی از ورزشکاران، مربیان و خانوادههای کرمانی حاضر در مسابقات افزود: تلاش و حضور این مجموعه ارزشمند قابل تقدیر است و امیدواریم مسیر حضور ورزشکاران استان در رقابتهای ملی با قدرت ادامه پیدا کند و شاهد موفقیتهای بیشتری برای اسکیت کرمان باشیم.
آشورماهانی برای کیمیا علمدار و دیگر نمایندگان کرمان در ادامه مسیر قهرمانی آرزوی موفقیت کرد و تأکید داشت که حمایت از استعدادهای اسکیت استان و فراهم کردن زمینه حضور و پیشرفت آنان در میادین ملی، از مسیرهای مهم توسعه این رشته در کرمان است.