باشگاه خبرنگاران جوان - حسین زاهدیان نژاد، مدیر عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس امروز با حضور در جمع دانشجویان جهادگر بسیجی شهرستان فیروزآباد که در میناب و قشم در حال برگزاری اردوهای جهادی عهد خدمت هستند، اظهار داشت: گروه جهادی شهید عمران بهرامی بسیج دانشجویی شهرستان فیروزآباد در قالب اردوی جهادی، راهی مناطق مختلف میناب و جزیره قشم شد و با حضور در روستاهای صلخ و گوری و جزیره هنگام به ارائه خدمات مختلف پرداخت که شایسته تقدیر و تشکر است.
او با بیان اینکه اهمیت تداوم خدمترسانی جهادگران دانشجو در روزهای جهاد و مقاومت در جنوب کشور باعث برپایی اردوهای جهادی دانشجویی در استان هرمزگان بویژه در میناب و قشم شد، افزود: تابستان برای بسیاری از دانشجویان فرصتی برای استراحت است، اما برای دانشجویان جهادگر داستان کمی متفاوت بوده چراکه هر سال با پایان امتحانات خردادماه، گروههای جهادی دانشجویی راهی مناطق کمبرخوردار کشور میشوند و بخشی از توان خود را برای ارائه خدمات درمانی، آموزشی، عمرانی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی به مردم این مناطق به کار میگیرند.
مدیر عملیات جهادی ناحیه بسیج دانشجویی استان فارس با بیان اینکه با برنامه ریزی صورت گرفته، گروههای جهادی دانشجویی سایر دانشگاههای استان فارس فعالیتهای خود را در مناطق جنگی به ویژه جبهه جنوب ادامه خواهند داد، اضافه کرد: دانشجویان جهادگر بسیجی در گروههای مختلف سازماندهی شدهاند تا در زمانهای مشخص مانند ایام تابستان، در سایر روزهای سال و همچنین مطابق با مقتضیات زمان و حوادث غیرمترقبه در سریعترین حالت ممکن خدمات موردنیاز مردم را ارائه دهند.
زاهدیان نژاد با بیان اینکه ۶۳ گروه جهادی وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاههای سراسر استان فارس در قالب اردوهای جهادی عهد خدمت در تابستان ۱۴۰۵ در مناطق کم برخوردار فعالیت کردند، ادامه داد: بیش از دو هزار دانشجوی بسیجی استان فارس در قالب اردوهای جهادی به مناطق کم برخوردار برای خدمترسانی در تابستان سال جاری اعزام شدند.
او تصریح کرد: مدیریت عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان فارس با ساماندهی گروههای جهادی دانشجویی دانشگاههای این استان واحد پشتیبانی از رزمندگان جبهه جنوب را تشکیل داده است.
منبع: بسیج دانشجویی فارس