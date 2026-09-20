باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا شامگاه شنبه به وقت شرق آمریکا از کمپ دیوید به کاخ سفید بازگشت.
پیش از این، گزارشهایی درباره کوتاهشدن اقامت ترامپ در کمپ دیوید منتشر شده بود. برخی رسانهها نیز مدعی شده بودند که رئیسجمهور آمریکا ممکن است برای بررسی گزینههای حمله به یمن به واشنگتن بازگردد. کاخ سفید دلیلی برای تغییر برنامه ترامپ اعلام نکرده است.
ساعاتی پیش از آن، یک فروند جنگنده اف-۱۶ فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی، یک هواپیمای هوانوردی عمومی را که وارد حریم هوایی محدودشده در نزدیکی تورمونت در ایالت مریلند و کمپ دیوید شده بود، رهگیری کرد. این هواپیما بدون مشکل از منطقه خارج شد و نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد این حادثه خطری برای افراد روی زمین ایجاد نکرده و تهدیدی علیه ترامپ یا اقامتگاه ریاستجمهوری محسوب نمیشده است.
منبع: آناتولی