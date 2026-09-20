رئیس‌جمهوری آمریکا شامگاه شنبه به وقت شرق آمریکا اقامتگاه ریاست‌جمهوری در کمپ دیوید در ایالت مریلند را ترک کرد و به کاخ سفید بازگشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه شنبه به وقت شرق آمریکا از کمپ دیوید به کاخ سفید بازگشت.

پیش از این، گزارش‌هایی درباره کوتاه‌شدن اقامت ترامپ در کمپ دیوید منتشر شده بود. برخی رسانه‌ها نیز مدعی شده بودند که رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است برای بررسی گزینه‌های حمله به یمن به واشنگتن بازگردد. کاخ سفید دلیلی برای تغییر برنامه ترامپ اعلام نکرده است.

ساعاتی پیش از آن، یک فروند جنگنده اف-۱۶ فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی، یک هواپیمای هوانوردی عمومی را که وارد حریم هوایی محدودشده در نزدیکی تورمونت در ایالت مریلند و کمپ دیوید شده بود، رهگیری کرد. این هواپیما بدون مشکل از منطقه خارج شد و نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد این حادثه خطری برای افراد روی زمین ایجاد نکرده و تهدیدی علیه ترامپ یا اقامتگاه ریاست‌جمهوری محسوب نمی‌شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، کاخ سفید
خبرهای مرتبط
ضبط کارت خبرنگاران «سی‌ان‌ان» و «ام‌اس‌ناو» پس از ممنوعیت ورود به کاخ سفید
ترکیه: عربستان ممکن است به کمک‌های نظامی نیاز داشته باشد
ترامپ از تشکیل «نیروی هوش مصنوعی» در آمریکا خبر داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محسن رضایی: تهدید‌های ترامپ نتیجه‌ای نخواهد داشت
انصارالله از حمله به اهداف «حساس» در ریاض خبر داد
سخنگوی انصارالله: ریاض و تأسیسات آرامکو در غرب عربستان را هدف قرار دادیم
ترامپ از تشکیل «نیروی هوش مصنوعی» در آمریکا خبر داد
ترکیه: عربستان ممکن است به کمک‌های نظامی نیاز داشته باشد
اسلواکی: جنگ‌طلبان غربی تلاش می‌کنند روسیه و ناتو را به درگیری بکشانند
کیم جونگ اون خواستار استفاده بیشتر از هوش مصنوعی در تسلیحات کره شمالی شد
آخرین اخبار
اسلواکی: جنگ‌طلبان غربی تلاش می‌کنند روسیه و ناتو را به درگیری بکشانند
ترکیه: عربستان ممکن است به کمک‌های نظامی نیاز داشته باشد
سخنگوی انصارالله: ریاض و تأسیسات آرامکو در غرب عربستان را هدف قرار دادیم
ترامپ از تشکیل «نیروی هوش مصنوعی» در آمریکا خبر داد
انصارالله از حمله به اهداف «حساس» در ریاض خبر داد
کیم جونگ اون خواستار استفاده بیشتر از هوش مصنوعی در تسلیحات کره شمالی شد
محسن رضایی: تهدید‌های ترامپ نتیجه‌ای نخواهد داشت
ضبط کارت خبرنگاران «سی‌ان‌ان» و «ام‌اس‌ناو» پس از ممنوعیت ورود به کاخ سفید
رئیس یونیفل بر انتقال مسئولیت‌ها پیش از خروج از خاک لبنان تأکید کرد
پروازهای فرودگاه ملک خالد ریاض متوقف شد
انفجار در دیرالزور سوریه جان ۱۱ نفر را گرفت
مشاهده شعله‌های آتش و ستون بزرگی از دود سیاه در نزدیکی فرودگاه ریاض
بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی درباره دیدار روبیو با وزیر خارجه این کشور
شهادت سه فلسطینی دیگر در نوار غزه/ فرزند مدیرکل وزارت بهداشت غزه در میان شهدا
حمله روسیه به یک کشتی باری و یک نفتکش ارتش اوکراین
توقف فعالیت فرودگاه لوکزامبورگ به‌ دلیل مشاهده پهپادها
لهستان عملیات پیشگیرانه هوایی را آغاز کرد
شمار قربانیان حمله به مقر پلیس در پاکستان به ۳۱ نفر رسید
کره شمالی وضعیت هسته‌ای خود را «برگشت‌ناپذیر» خواند
آمریکا مجوز فروش تجهیزات ارتقای پدافند هوایی به اوکراین را صادر کرد
ای‌بی‌سی نیوز: حملات ایران خسارت سنگینی به پایگاه‌های آمریکا وارد کرده است
قطعی سراسری برق، کوبا را بار دیگر در خاموشی فرو برد
گزارش بلومبرگ درباره حمله به مدرسه میناب/ کارکنان پنتاگون همان روز متوجه مسئولیت آمریکا شدند
رئیس جمهور آمریکا از توافقی درباره گرینلند خبر داد
ترامپ قانون تحریم‌ها علیه روسیه و ایران را امضا کرد
وتوی بازی سیاسی آمریکا در شورای امنیت