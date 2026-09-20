باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه شنبه «۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۵»؛ گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای دو خودروی پراید، دو خودروی وانت پیکان، یک خودروی پرشیا و یک خودروی پژو ۴۰۵ در محور ارومیه _ سرو اعلام شد.

وی ادامه داد: با دریافت گزارش حادثه بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات سرو جمعیت هلال احمر شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی یادآور شد: این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند