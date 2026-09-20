بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - بن میسیلاس، مجری رسانه آمریکایی «میداس تاچ» گفت: این بحران در حال گسترش، نتیجه مستقیم جنگ فاجعه‌بار دونالد ترامپ در ایران است. در حال حاضر مناطق متعددی در آمریکا وجود دارد که سوخت گازوئیل آن‌ها در حال اتمام است. بخش‌هایی از شمال تگزاس گازوئیل کم آورده‌اند و مناطقی در اورلاندوی فلوریدا با کمبود گازوئیل مواجه‌اند.

بخش‌هایی از جنوب شرقی میشیگان گازوئیل ندارند و برخی مناطق کالیفرنیا نیز با همین مشکل روبه‌رو شده‌اند. قیمت دیزل در سن‌دیگو به حدود ۹ دلار و ۹۹ سنت رسیده است. قیمت گازوئیل از ابتدای سال تاکنون حدود ۹۰ درصد افزایش یافته و آمریکا وارد فصل اوج تقاضای گازوئیل شده است.