باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سفارتخانههای آمریکا در چند کشور خاورمیانه با صدور هشدار امنیتی از شهروندان آمریکایی خواستند هوشیار باشند و شرایط غیرقابل پیشبینی در منطقه را مدنظر قرار دهند.
نمایندگیهای دیپلماتیک آمریکا در اردن، اراضی اشغالی رژیم صهیونیستی، عراق، قطر، بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و لبنان اعلام کردند: «به دلیل تنشها در خاورمیانه، وضعیت امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید غیرمنتظره تنشها وجود دارد.»
در این هشدار انصارالله متهم به حمله به فرودگاه های غیرنظامی شده است و این درگیری نظامی میتواند بهسرعت تشدید شود.
دیپلماتهای آمریکایی همچنین به شهروندان این کشور که قصد سفر به منطقه یا خروج از آن را دارند، هشدار دادند: «اطلاعات مربوط به فعالیت فرودگاهها و شرکتهای هواپیمایی را پیگیری کنید.»
منبع: تاس