سفارتخانه‌های آمریکا در چند کشور خاورمیانه با صدور هشدار امنیتی، از شهروندان این کشور خواستند در پی تداوم تنش‌های منطقه‌ای هوشیار باشند.

باشگاه  خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - سفارتخانه‌های آمریکا در چند کشور خاورمیانه با صدور هشدار امنیتی از شهروندان آمریکایی خواستند هوشیار باشند و شرایط غیرقابل پیش‌بینی در منطقه را مدنظر قرار دهند.

نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در اردن، اراضی اشغالی رژیم صهیونیستی، عراق، قطر، بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و لبنان اعلام کردند: «به دلیل تنش‌ها در خاورمیانه، وضعیت امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید غیرمنتظره تنش‌ها وجود دارد.»

در این هشدار انصارالله متهم به حمله به فرودگاه های غیرنظامی شده است و این درگیری نظامی می‌تواند به‌سرعت تشدید شود.

دیپلمات‌های آمریکایی همچنین به شهروندان این کشور که قصد سفر به منطقه یا خروج از آن را دارند، هشدار دادند: «اطلاعات مربوط به فعالیت فرودگاه‌ها و شرکت‌های هواپیمایی را پیگیری کنید.»

منبع: تاس

برچسب ها: هشدار امنیتی ، سفارت آمریکا
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