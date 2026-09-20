معاون وزیر نیرو گفت: کیفیت برق امسال بهتر است؛ خاموشی‌ها دو ماه دیرتر آغاز شد و عملکرد رله فرکانسی ناشی از ناترازی تولید و مصرف را نداشتیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون وزیر نیرو، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: میزان تقاضای مصرف در اوج بار امسال سه درصد کاهش داشت و سال گذشته نیز سه درصد کاهش داشت که این موفقیت ناشی از معکوس‌سازی مشترکان پرمصرف، جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، کشف ماینر‌ها و سایر اقداماتی است که توانسته به این موضوع کمک کند.

او افزود: کیفیت برق امسال بهتر است؛ خاموشی‌ها دو ماه دیرتر آغاز شد و عملکرد رله فرکانسی ناشی از ناترازی تولید و مصرف را نداشتیم.

رجبی‌مشهدی ادامه داد: بحث ولتاژ نیز امسال در محدوده مجاز بود و از این حیث، کمترین مشکل را در کشور داشتیم.

برچسب ها: وزارت نیرو ، خاموشی برق
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