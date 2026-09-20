باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک وزیر صمت گفت: از ابتدای جنگ ۱۲ روزه تا به امروز فعالان اقتصادی با شرایط جنگی مواجه بوده و هستند و در همین وضعیت پای کار ماندند و با این ایستادگیها، روند تهیه و تأمین مایحتاج مردم مختل نشد.در کشور شاهد انسجام بودیم، اما باید تأکید کرد که مشکلات وجود دارد و باید آنها را حل کرد.
وزیر صمت یادآور شد: سازوکار اداری دولت باید به سمتی برود که به محض هر تغییری در بیرون، تصمیمات داخلی تغییر کند و این روند رعایت میشود.هرچند کامل نیست و با پیگیری مستمر آنچه لازم است را به دست میآوریم.
وی از پیگیری بابت ممنوعیت قطع انرژی تولید خبر داد و گفت: اگر تولید دچار مشکل شود، حل چالشهای آن، تا دو برابر هزینه میبرد، پس باید به گونهای رفتار کنیم که کمترین آسیب متوجه تولید شود.
اتابک با بیان اینکه برای حمایت از بنگاههای کوچک، بازسازی واحدهای کوچک و متوسط و بازسازی واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی منابعی در نظر گرفته شده و فرایند اجرای آن در جریان است، از ضرورت حفظ جریان تولید که یک رویداد ملی است و بر توان جامعه اثر دارد صحبت کرد و گفت: همگی باید در حفظ تداوم تولید مشارکت کنند و برای همین روند مشارکتها در سطوح بالا دنبال میشود.
وزیر صمت از فرماندهی واحد در گمرکات بنا بر دستور رئیسجمهور خبر داد و گفت: این موضوع به عنوان یک اصلی مهم و جدی مطرح است. در این رابطه دو پیشنهاد مطرح شد که یا استاندار و یا گمرک مدیریت واحد گمرکات را به عهده بگیرد. به نظر رسید استانداران بهترین گزینه برای مدیریت گمرکات هستند.
وی از پیشنهاد استفاده از ظرفیت اتاقهای مشترک به عنوان رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف استقبال کرد که به زودی در هیات دولت بررسی و نهایی میشود.
تعیین سهمیهای مشخص برای واردات ماشینآلات تولید اجرایی شد
در این جلسه وجیهالله جعفری معاون معدنی وزارت صمت، گلناز نصرالهی مشاور وزیر صمت و محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت نیز حضور داشتند.
در این جلسه نصرالهی از باز شدن سهمیهای برای واردات ماشینآلات تولید خبر داد و در ادامه دهقان دهنوی تغییر در سیاستهای ارزی طی دو سال گذشته را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: در این مدت بسیاری تغییرات رخ داده و شاهد تسهیل در روند صادرات هستیم هرچند تا نقطه ایدهآل فاصله داریم.
وی تاکید کرد: در حال پیگیری هستیم تا در ارز سپرده خود و دیگران، بانک مرکزی روی منشأ ارز خیلی تأکید نداشته باشد و از طرفی سازمان مالیاتی و سازمانهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد درباره نرخ ارز، نرخ نزدیک به اسکناس را بپذیرند تا هزینههای واردات را پوشش دهد.
وی، اعطای تسهیلات و مشوقهای خاص به افرادی که در رفع تعهدات ارزی خود پیشگام هستند را نیز ضروری برشمرد که در دست پیگیری است.
معاون وزیر صمت از ایجاد یک مثلث در دیپلماسی تجاری شامل سازمان صمت استان، اتاق استانی و استانداران به عنوان یک پیشنهاد اجرایی سخن گفت و از آمادگی و ایجاد زیرساختهای لازم برای فعالیت اتاقهای مشترک در بازار هدف در چارچوب فعالیت رایزنان بازرگانی خبر داد.
بیان دغدغهها باید به توسعه اقتصادی منجر شود
در این نشست، صمد حسنزاده رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه باید روزی را شاهد باشیم که در این نشستها، بیان دغدغهها و مشکلات جای خود را به تشریح آنچه منجر به توسعه اقتصادی و تقویت تولید و تجارت میشود، بدهد، تأکید کرد: فعالان اقتصادی نهایت تلاش خود را در راستای وفاق ملی نشان دادند و در همین وضعیت نامناسب اقتصادی و علیرغم همه کمبودها و نواقص موجود، شاهد استمرار تولید، تامین نیاز جامعه و حفظ اشتغال هستیم.
وی افزود: معتقدم ملت ایران با نجابت و شایستگی در کنار دولت و حکومت قرار دارند و در مسیر حفظ منافع ملی حرکت میکنند.
حسنزاده، شرایط اقتصادی را سخت و پیچیده توصیف کرد و افزود: کالاهای اساسی بدون انتقال ارز امکان تأمین و ورود به کشور را دارند، اما بنابر شرایط جاری، هیچ فعال اقتصادی امکان استفاده از این ظرفیت را ندارد؛ بنابراین لازم است واردات در این سطح و به این شیوه امکانپذیر باشد و اجاره ندهیم بازار در هر شرایطی معطل کالا و خدمات موردنیاز بماند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران بر لزوم تأمین و نوسازی صنایع اشاره کرد و گفت: برای ادامه روند تولید باید برای نوسازی صنایع تدبیر ویژهای داشت.به کالاهایی که در بنادر پاکستان باقی ماندند و جرایمی که برای آنها منظور شده است، اشاره کرد و خواستار رسیدگی و حل این مساله شد.