باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم

بیش از ۲۰۰ شب از تداوم حضور میدانی مردم در دفاع از انقلاب اسلامی و میهن عزیز می‌گذرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ایران در بیش از ۲۰۰ شب گذشته با حضور در اجتماعات مختلف، بر همبستگی و حمایت خود از میهن و انقلاب اسلامی تأکید کرده‌اند.

این حضور مستمر، جلوه‌هایی از همراهی و همدلی مردم در شرایط مختلف را به تصویر کشیده است.

 

مطالب مرتبط
بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم
young journalists club

۱۹۷ شب ایستادگی و اتحاد + فیلم

بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم
young journalists club

تأکید مردم بر حفظ انسجام برای ایران قدرتمند + فیلم

بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم
young journalists club

ابراز احساسات مردم در حمایت از پیروزی‌های یمن + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اهدای نوشت افزار به یاد شهدای دانش آموز میناب + فیلم
۷۲۹

اهدای نوشت افزار به یاد شهدای دانش آموز میناب + فیلم

۲۸ . شهريور . ۱۴۰۵
بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم
۸۱

بحران شدید گازوئیل در آمریکا؛ گازوئیل در چند ایالت نایاب شد! + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم
۶۵

بیش از ۲۰۰ شب حضور و ایستادگی مردم در دفاع از میهن + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم
۳۴

اصلِ حفظ برتری نظامی اسرائیل برای آمریکا اولویت است + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم
۳۲

راهکار امام رضا (ع) برای غلبه بر غم و نگرانی + فیلم

۲۹ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha