شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور با شکوه مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از دویست شبانه روز است که از حماسه آفرینی ملت غیور و انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی میگذرد و مردم همیشه در صحنه این شهرستان با حضور پرشور خود در راستای حمایت از آرمانهای نظام مقدس انقلابی اسلامی تاکید کردند و مردم این شهرستان از حس و حال خود در این شبها گفتند و روایتی از جنس حماسه و ایستادگی را به نمایش گذاشتند.
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منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی
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