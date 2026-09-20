شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور با شکوه مردم انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بیش از دویست شبانه روز است که از حماسه آفرینی ملت غیور و انقلابی شهرستان خوی استان آذربایجان غربی می‌گذرد و مردم همیشه در صحنه این شهرستان با حضور پرشور خود در راستای حمایت از آرمان‌های نظام مقدس انقلابی اسلامی تاکید کردند و مردم این شهرستان از حس و حال خود در این شب‌ها گفتند و روایتی از جنس حماسه و ایستادگی را به نمایش گذاشتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

گوشه‌هایی از حال و هوای خوی در قرار‌های شبانه

گوشه‌هایی از حال و هوای خوی در قرار‌های شبانه

قرار‌های شبانه

گوشه‌هایی از حال و هوای خوی در قرار‌های شبانه

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برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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