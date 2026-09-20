باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست خبری تشریح برنامههای هفته دفاع مقدس با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، فرماندهان، مردم و کودکان مظلوم و شهدای دفاع مقدس، اظهار کرد: دفاع مقدس تجلی سنت الهی «ان تنصرالله ینصرکم» و امتداد فرهنگ عاشورا و قیام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.
وی افزود: دفاع مقدس مقطعی مهم از تاریخ کشور است که فرهنگ مقاومت و شهادت، ایستادگی، ازخودگذشتگی و فداکاری را به عنوان رمز ماندگاری اسلام و انقلاب اسلامی به نسلهای آینده معرفی کرد.
سلیمانی با اشاره به استمرار فرهنگ مقاومت پس از دفاع مقدس گفت: ایستادگی و مقاومت مردم در عرصههای مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بهویژه در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، ریشه در همان فرهنگ دفاع مقدس دارد و ما جلوههای این فرهنگ را در انسجام مردم، تبعیت از ولایت و ایستادگی آنان بهوضوح مشاهده کردیم.
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر نقش رسانه در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت گفت: نباید فداکاریها و ایثارگریهای دوران دفاع مقدس به فراموشی سپرده شود. دفاع مقدس ثابت کرد که پیشرفت با مقاومت به دست میآید، نه با تسلیم.
وی ادامه داد: شهدا در عرصههای مختلف ایستادگی کردند و با خدای خود معامله کردند و امروز وظیفه ماست که این فرهنگ، ایستادگی و مقاومت را به نسلهای آینده منتقل کنیم.
سلیمانی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس برههای برجسته و مهم از تاریخ کشور است و باید این واقعه مهم را بهدرستی شناخت و آن را به اذهان و نسلهای بعد معرفی کرد.
وی همچنین با گرامیداشت یاد شهید تنگسیری، نقش وی در ترویج فرهنگ دفاع مقدس و ایثار و شهادت را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از بسترهای مهم امتداد فرهنگ دفاع مقدس، راهیان نور بود و شهید تمثیری در راهاندازی و پویایی راهیان نور دریایی نقش مهمی داشت و اقدامات بزرگی در این زمینه انجام داد.
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: امروز ایستادگی و معنویت ریشهگرفته از دفاع مقدس را در سواحل خلیج فارس و عرصههای مختلف کشور شاهد هستیم و این فرهنگ در پیکره نظام ترویج و متجلی شده است.
سلیمانی با بیان اینکه بنیاد شهید در راستای وظیفه خود برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برنامههای متنوعی را برای هفته دفاع مقدس در نظر گرفته است، گفت: برای چهلوششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، ۴۶ برنامه محوری با رویکرد اثرمحور برنامهریزی شده است.
وی ادامه داد: امسال ستاد ملی هفته دفاع مقدس در بنیاد شهید تشکیل شده و متناظر با آن، ستادهای استانی نیز شکل گرفتهاند تا برنامهها با انسجام بیشتری در سراسر کشور اجرا شوند.
گلباران ۲۰ هزار گلزار شهدا
سلیمانی یکی از برنامههای محوری امسال را آیین «مهمانی لالهها» عنوان کرد و گفت: گلباران و عطرافشانی نزدیک به ۲۰ هزار گلزار شهدا در سراسر کشور انجام خواهد شد.
وی افزود: یکی از ویژگیهای برنامه امسال حضور دانشآموزان مقطع متوسطه و خانوادههای معظم شهدا در این مراسم است. همچنین برنامه ملی مهمانی لالهها از جوار بارگاه نورانی امام رضا (ع) و مرقد مطهر امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.
دیدار با خانواده شهدای دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه
معاون فرهنگی بنیاد شهید از برگزاری دیدار صمیمی با خانوادههای معظم شهدا خبر داد و گفت: امسال ترکیبی از خانواده شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه در این برنامه حضور خواهند داشت و یکی از سران قوا نیز در این دیدار حضور پیدا خواهد کرد.
سلیمانی همچنین از برگزاری دومین یادواره ملی شهدای بنیاد شهید به صورت همزمان در مرکز و سراسر کشور خبر داد و گفت: تکریم کارمندانی که در دوران دفاع مقدس در مسیر ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت جانفشانی کردند نیز از دیگر برنامههای امسال است.
وی افزود: نهمین مراسم بزرگداشت شهدای منا با عنوان «لالههای سفید» نیز برگزار میشود؛ چراکه همانگونه که رهبر انقلاب تأکید کردهاند، فاجعه منا نباید به فراموشی سپرده شود.
تقدیر از برگزیدگان پویش «من مینویسم»
سلیمانی با اشاره به سومین همایش تجلیل از برگزیدگان پویش ملی «من مینویسم» گفت: این پویش امسال با رویکرد جدید و با محوریت مدارس شاهد برگزار شده است.
وی ادامه داد: این پویش در یکهزار و ۴۰۶ مدرسه برنامهریزی شد و بیش از ۹ هزار دانشآموز درباره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب قلم زدند و دیدگاهها، آثار هنری، انشا و نوشتههای خود را ارائه کردند.
معاون فرهنگی بنیاد شهید گفت: از میان آثار ارائهشده، برگزیدگان در ۲۱ گروه انتخاب شدهاند و در مجموع ۹۸ نفر به عنوان برگزیده معرفی خواهند شد که در پایان هفته دفاع مقدس از آنان تقدیر میشود.
برگزاری یادواره شهدا در شهرها و روستاهای کشور
وی با اشاره به دیگر برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: یادوارههای شهدا در شهرها، روستاها و سراسر کشور توسط بنیادهای شهید استانها، شهرستانها و بخشها برگزار خواهد شد.
سلیمانی خاطرنشان کرد: این یادوارهها امسال با رویکردی متفاوت و با محوریت تبیین حماسههای خاص دفاع مقدس و همچنین حماسههای جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه برگزار میشوند.