فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروی مشترک ویژه نیمکره غربی در یک حمله مرگبار، یک شناور را در دریای کارائیب هدف قرار داده است.

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور در عملیاتی در دریای کارائیب یک شناور مظنون به قاچاق مواد مخدر را هدف قرار دادند که در جریان آن چهار نفر کشته شدند.
به ادعای این فرماندهی، شناور هدف قرارگرفته یک قایق تندرو بوده که در مسیرهای شناختهشده قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب فعالیت میکرده و «بهطور فعال در قاچاق مواد مخدر مشارکت داشته است».
ارتش آمریکا چهار کشته این حمله را «قاچاقچیان مواد مخدر و تروریستهای مرتبط با قاچاق» توصیف کرده است.
فرماندهی جنوبی آمریکا اعلام کرد در جریان این عملیات هیچ نیروی آمریکایی زخمی نشده است.
منبع: بریکینگ نیوز