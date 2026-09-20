باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - چین با قانون جدید آمریکا که تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید و دامنه اقدامات علیه ایران را گسترش می‌دهد، مخالفت کرد.

به گزارش روزنامه گلوبال تایمز به نقل از سخنگوی وزارت بازرگانی چین، پکن «همواره با تحریم‌های یکجانبه‌ای که فاقد مجوز سازمان ملل متحد و مبنای حقوق بین‌الملل هستند، مخالفت کرده است.»

این سخنگو افزود: «ما همچنان اقدامات بعدی طرف آمریکایی را از نزدیک دنبال خواهیم کرد و حق اتخاذ تمامی اقدامات ضروری برای دفاع قاطعانه از حاکمیت ملی و منافع توسعه‌ای چین و همچنین حقوق و منافع مشروع و قانونی شرکت‌های چینی را برای خود محفوظ می‌دانیم.»

وی ابراز امیدواری کرد که «طرف آمریکایی در جهت مشترک با چین حرکت کند، از طریق گفت‌و‌گو و رایزنی ثبات روابط اقتصادی و تجاری را حفظ کند و سهم بیشتری در حمایت از نظم تجارت جهانی و امنیت و ثبات زنجیره‌های صنعتی و تأمین جهانی داشته باشد.»

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز ۱۸ سپتامبر لایحه‌ای را امضا کرد که بر اساس آن تحریم‌ها، تعرفه‌ها و ممنوعیت‌های اعمال‌شده علیه روسیه معرفی و تشدید می‌شوند و همچنین تحریم‌های موجود علیه ایران گسترش می‌یابند.

منبع: تاس